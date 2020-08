Politimennene gråt da de åpnet luken: – Det verste vi har opplevd

Det ringer igjen, og Anneliese Herrmann skvetter til.

Hun tar opp røret, og nok en gang blir kjenningsmelodien til lokalradioen spilt av.

For to dager siden forsvant det yngste av hennes fire barn, Ursula (10), og siden da har hun mottatt flere mystiske oppringninger.

Anneliese og ektemannen Michael er sikre på at det er kidnapperne som forsøker å fortelle dem noe.

Nå er det 39 år siden Anneliese og Michael mistet det kjæreste de hadde på grufullt vis.

Dag i dag kjemper familien for å få svar på hva som egentlig skjedde.

Famler i blinde

I 27 år søkte politiet etter gjerningspersonene, og sjekket over 15.000 mistenkte, samt 11.000 biler, 20.000 fingeravtrykk og 4000 andre spor.

Til slutt pågrep de landsbyens største bråkebøtte, som senere bare ble kalt «Den skjeggete giganten».

Problemet var at de ikke hadde et eneste bevis mot ham.

Ursula-saken rystet Tyskland, og blir ifølge Die Welt omtalt som en av de mest gåtefulle og utrolige krimsakene i tysk etterkrigstid.

Rikingenes favoritt

Det er 15. september 1981 når Ursula plutselig forsvinner fra den idylliske landsbyen Eching am Ammersee, som på folkemunne bare blir kalt Eching.

Eching har bare tusen innbyggere, og ligger en 45 minutter lang kjøretur unna München.

I sommer- og vinterferien strømmer rikingene fra München til Eching for å nyte livet i de eksklusive hyttene sine langs innsjøen Ammersee.

En liten granskog, Weingarten, skiller Eching fra den enda mindre landsbyen Schondhorf. Skogen er populær blant både joggere, syklister, jegere og turgåere.

KORT VEI: I midten ser du skogen som skiller Schondorf am Ammersee og Eching am Ammersee. Foto: Google Maps

Setter seg på sykkelen og forsvinner

Ursula er akkurat blitt ferdig med første skoledag når hun spiller litt piano sammen med storebror Michael (18) før hun sykler gjennom skogen for å gå på turn og deretter spise middag hos tante i Schondorf.

Etter middagen ringer mammaen hennes, Anneliese, for å si at Ursula må komme hjem.

Klokka er 19.20, og det begynner å nærme seg kveldsstell.

Ursula setter seg på den røde sykkelen sin. Det er fortsatt lyst ute når tante ser henne sykle inn i skogen.

Det er den siste gangen noen ser Ursula i live.

Møtt av total stillhet

25 minutter etter at Ursula satte seg på sykkelen, har hun fortsatt ikke kommet hjem.

Anneliese blir bekymret.

Hun ringer til Ursulas tante, og blir forskrekket når hun får beskjed om at tiåringen har dratt forlengst.

Ursula er kjent som ei svært pliktoppfyllende jente, og moren slår full alarm.

Ursulas far kjører til skogen fra Eching-siden, mens onkelen hennes gjør det samme fra Schondorf-siden.

Mennene løper inn i skogen og møtes i midten, og blir stående på stien og rope etter Ursula.

De blir møtt av total stillhet.

Sporhund markerer

Under en time etter at Ursula forsvant, har politimannskap og brannvesenet ankommet skogen. Det samme har flere titalls naboer som vil hjelpe til.

FUNNET FORLATT: Ursulas sykkel vises frem under politiets pressekonferanse i 2008, etter at saken ble gjenopptatt. Foto: AP

De går manngard mellom trærne mens de roper etter Ursula.

Først når det nærmer seg midnatt, får en sporhund ferten av noe.

Han snuser og snuser og drar i båndet, og 20 meter fra stien bjeffer han når markerer på en liten, rød sykkel.

Det er Ursula sin.

Full utrykning

Politiet er sikre på at Ursula er i skogen, og i det kraftige regnet saumfarer de området med lommelykter.

Et helikopter med lyskastere durer over dem, og på Ammersee kjører politibåten frem og tilbake mens dykkere leter under vann.

Klokken 01.43 melder lokalradioen at Ursula er savnet, og ber innbyggerne om å se opp etter den spedbygde jenta på 143 centimeter med kort, blondt hår.

De sier at hun hadde på seg en grå cardigan, mørkegrønne bukser og brune sandaler da hun forsvant.

Plutselig ringer telefonen

Anneliese og Michael sitter gråtkvalte på kjøkkenet når telefonen plutselig ringer.

Nå har det gått 36 timer siden Ursula forsvant, og hun er som sunket i jorda.

Anneliese tar opp røret, men det er helt stille i den andre enden.

Plutselig blir kjenningsmelodien spilt av, og så blir det helt stille igjen. Det går noen sekunder, og så blir melodien spilt av igjen før samtalen blir brutt.

Denne kvelden blir Ursulas foreldre oppringt flere ganger, og de blir mer og mer sikre på at det er kidnapperne som forsøker å fortelle dem noe.

GRAV: Politiets bilde av kassen de fant i skogen, med et provisorisk ventilasjonssystem på toppen. Foto: Politiet

«Den skjeggete giganten»

Politiet drar hjem til Herrmann-familien for å vente på neste oppringning.

Iløpet av de to neste timene, blir Anneliese og Michael oppringt tre ganger.

Igjen blir kjenningsmelodien spilt av, og så blir samtalen brutt.

Politiet tar opp alle samtalene, og alle klør seg i hodet:

Hva skal melodien bety? Hva er det kidnapperne forsøker å si?

Får brev med utklippede bokstaver

Dagen etter de merkelige telefonsamtalene, får Michael et brev det står «haster!» på.

Brevet er satt sammen av bokstaver og ord fra tyske tabloidblader og aviser:

«Vi har kidnappet datteren deres. Hvis dere vil se henne i live igjen, så betal to millioner tyske mark i løsepenger».

To millioner tyske mark vil ifølge Die Welt vært nærmere 11 millioner kroner i dag.

Videre skrives det at foreldrene kommer til å bli oppringt og at melodien skal bli spilt av. Dette skal bevise at det er kidnapperne som ringer.

TRUSSELBREV: Slik så ett av brevene Ursulas foreldre mottok etter kidnappingen ut. Foto: Politiet

Ettersom foreldrene allerede er blitt oppringt flere ganger, kan dette tyde på at kidnapperne trodde at brevet skulle komme frem én dag tidligere.

I brevet blir Anneliese og Michael bedt om å svare etter kjenningsmelodien, og å si om de vil betale eller ikke.

«Ringer dere politiet, eller ikke betaler, så dreper vi datteren deres,» står det.

Bare minutter etter at de har lest brevet, ringer det igjen.

Snakk til meg!

Kjenningsmelodien blir spilt av, og så blir det stille.

Liseanne hikster og sier at skal betale løsepengene. Dette sier hun til tross for at familien aldri har hatt penger på bok.

HJERTESKJÆRENDE: Politiets illustrasjon av hvordan Ursula satt i kassen. Foto: Politiet

Hun spør om å navnet på Ursulas to favorittbamser, i håp om å få bevis på at datteren er i live, men får ikke svar.

«Snakk til meg! Si noe! Si noe fra Ursula!,» roper hun inn i røret før samtalen blir brutt

Et nytt brev dukker opp.

Brevet er laget på samme måte som sist, og nå får Liseanne og Michael beskjed om å legge pengene i en koffert og levere den.

Det blir ikke oppgitt hvor den skal leveres.

Videre står det at det må være Ursulas far som kjører alene til dette stedet i en gul Fiat 600.

SPESIFIKT KRAV: Kidnapperne krevde at Ursulas far skulle kjøre i en gul Fiat 600. Foto: Wikimedia Commons

Nabo hjelper til

Anneliese er hjemmeværende, mens Michael jobber som lærer. De har fire barn å brødfø, og aner ikke hvordan de skal få råd til å betale løsepengene.

Den eneste grunnen til at de i det hele tatt kunne bygge hus i Eching, var at Ursulas oldefar for lenge siden kjøpte en beitemark der som de kunne bosette seg på.

En nabo og familievenn tilbyr seg å betale deler av løsepengene, mens myndighetene går med på å betale resten.

Nå gjenstår det bare å få et nytt brev som forteller dem hvor kofferten skal leveres, men det kommer ikke flere brev.

I etterkant skal det vise seg at kidnapperne har gjort en gedigen tabbe, og at det er derfor de må bryte kontakten med Ursulas foreldre.

Politimannen hyler

Politiet bestemmer seg for å gjøre et nytt søk i skogen, og med seg har de ti sporhunder som på fire-fem dager skal saumfare området.

Over hundre politimenn fordeler skogen i fire deler, som igjen blir delt inn i bitte små soner som skal granskes med spader, lommelykter, metalldetektorer og sporhunder.

Fire dager senere gjaller et høyt skrik mellom trærne som får fuglene til å lette.

En politibetjent stusset på hvorfor det står fire nyplantede grantrær midt i en avsidesliggende del av skogen.

Han dunker litt i skogbunnen rundt trærne med en spade.

Spaden støter mot noe hardt, og børster bort våte løvblader og leire med hendene. Under leiren er det et brunt teppe som ligger over en stor planke.

Når han løfter opp teppet, ser han en blå luke med syv boltelåser på.

Han lirker spaden under lokket og trør på skaftet, slik at luken blir åpnet med et brak.

BRUTT OPP: Slik så kassen ut fra utsiden etter at politiet hadde brutt den opp. Foto: Politiet

I en kasse som er gravd ned i skogbunnen, ser politibetjentene Ursula sitte på en krakk.

Det ser ut som om hun sover.

En kollega kommer løpende til, og han reagerer spontant ved å dra henne opp. Kroppen er kald, og det er ingen tvil om at hun er død.

Når han legger den lille, livløse kroppen på bakken, triller tårene.

UNDERSØKES: Kassen Ursula ble funnet i var låst med syv låser, og målte 136 x 60 x 72 centimeter. Foto: AP

Ingen tegn til kamp

To etterforskere blir sendt hjem til Liseanne og Michael for å gi dem den forferdelige beskjeden.

Anneliese blir helt stille når hun før høre at Ursula er død. Michael reagerer med sinne, og vil ha svar på om Ursula hadde det vondt før hun døde.

Politibetjentene rister på hodet. Det var ingen tegn til kamp eller bevegelse i kassen.

Etterforskerne tror at Ursula ble dopet ned før hun ble senket ned i den, og at hun deretter sovnet stille inn på grunn av surstoffmangel.

MØRK DAG: Ursula blir fraktet ut av skogen og inn i en likbil. Foto: AP

Finner Fanta, sjokolade og skrekkbøker

Åstedseksperter tar seg ned i kassen, som er omtrent 140 centimeter høy.

Like under luken står det en krakk med en bøtte under, som trolig skulle brukes som toalett.

Veggene er ifølge Die Welt dekorert med rosa tepper.

De finner flere ting som tyder på at kidnapperne ønsket å holde Ursula i live frem til de fikk løsepengene:

En joggedress i barnestørrelse, 12 brusbokser, tre flasker vann, seks sjokoladeplater, fire kjekspakker og to tyggegummipakninger.

FUNN: Politiets bilde av gjenstandene som ble funnet i kassen, som ei bøtte, vannflasker og sjokolade. Foto: Politiet

De finner også en pose med 21 bøker og blader, i tillegg til ei lyspære som er koblet til et bilbatteri.

I hjørnet står en radio som er stilt inn på radiostasjonen Bayern 3, som er den samme radiokanalen som har kjenningsmelodien Ursulas foreldre ble oppringt med.

FANT RADIO, WESTERNBLADER OG BATTERIER: Politiets eget bilde av funnene i kassen. Foto: Politiet

På toppen av kassen er det laget et slags ventilasjonssystem av hvite avløpsrør som er blitt tapet sammen og stukket hull i.

Det kan se ut som om kidnapperne gjorde en stor tabbe da de bygget ventilasjonssystemet.

Selv om røret stakk opp av bakken, er det blitt dekket av våte løvblader. Det er heller ingen vifte som sørger for at oksygen kommer ned i kassen.

PASSBILDE: Ursula Herrmann avbildet i passet sitt. Foto: AP

Når undersøkelsene er ferdige, blir kassen dratt opp, og den veier 60 kilo.

Politiet mener at det er komplett umulig at kun én person har båret eller slept kassen inn i skogen.

Etterforskerne er dessuten sikre på at det er snakk om lokale gjerningspersoner, siden kassen ble gravd ned på et av de få avsidesliggende stedene i den ellers så travle skogen.

Holder barna inne

Saken får enorm oppmerksomhet i tysk presse, og journalistene strømmer til den lille landsbyen.

Innbyggerne er livredde, nå som de er blitt fortalt at personene som kidnappet Ursula høyst sannsynlig er en av dem.

Dagen Ursula skal begraves, stiller pressen opp i hopetall utenfor kirken og stiller nærgående spørsmål til de sørgende.

Oppmerksomheten blir såpass stor, at Ursulas storebror Michael, som er en stillfaren gutt, slår kameraet til en av fotografene ned i bakken før han går inn i kirken.

BESLAGLAGT: Politiet mener at denne båndopptakeren ble brukt til å ta opp kjenningsmelodien som ble spilt av i telefonen. Foto: AP

Lover belønning

Mens Ursulas etterlatte sørger, jobber politiet på spreng for å finne gjerningspersonene.

Nå som «hele» Tyskland følger med på saken, har de et stort press på seg.

Politiet annonserer at de kommer til å gi 30.000 tyske mark til den som kan gi svar.

UPOPULÆR: Werner Mazurek avbildet under rettssaken mot ham i 2008. Foto: Unterstützergruppe Werner Mazurek

Tipsene renner inn, og en av innringerne sier at han mistenker at Werner Mazurek (31) er gjerningsmannen.

Bråkebøtta Mazurek, som har ølmage, briller og skjegg, bor bare noen hundre meter unna Herrmann-familien.

Han er en gift tobarnsfar som engang prøvde å utdanne seg som bilmekaniker, men som droppet ut av skolen som 15-åring.

Nå er han arbeidsløs og nedtynget i gjeld, og tjener noen slanter her og der på å reparere TV-er.

Spilte brettspill under forsvinningen

Like etter at Ursula forsvant, hadde politiet en rundspørring i nabolaget, men da kunne ikke Mazurek huske hva han gjorde da hun forsvant.

Først 24 timer senere ringte han politiet for å informere dem om at han i det aktuelle tidsrommet spilte brettspillet Risk sammen med kona og to venner hjemme.

Politiet er skeptiske til Mazureks påståtte alibi, og ransaker huset og verkstedet hans – men finner ikke noe som kan koble ham til kidnappingen.

HØYT ELSKET: Ursula smiler på et udatert bilde. Foto: Handout

Presset på politiet øker og øker, og de pågriper Mazurek og to av hans kamerater og avhører dem i timevis.

Trioen nekter og nekter.

Ettersom det ikke finnes noen bevis som kan felle dem, må politiet motvillig løslate dem.

Kommer med innrømmelse

Det kommer inn et nytt tips.

Denne gangen gjelder det Mazureks kamerat Klaus Pfaffinger, som alle i landsbyen kjenner som en arbeidsløs, alkoholisert mekaniker som ofte har hallusinasjoner.

Tipseren sier at han kom på at han så Pfaffinger kjøre på moped med en spade fastspent på den kvelden Ursula forsvant.

Pfaffinger nekter for å ha noe med kidnappingen å gjøre, men i et avhør tar saken en ny vending.

Når etterforskerne går ut av rommet for å ta seg en pause, hvisker Pfaffinger dette til sekretæren som fortsatt er igjen i rommet:

– Hva om jeg vet noe?

Ble lovet TV i belønning

Pfaffinger legger alle kortene på bordet.

Når etterforskerne kommer tilbake, innrømmer han at Mazurek tidlig i september ba ham om å grave et stort hull i skogen.

Som betaling skulle han få 1000 tyske mark og et farge-TV, som dengang var noe bare rikingene i byen hadde råd til.

– Senere så jeg at en kasse ble satt ned i hullet, sier han.

Når etterforskerne går ut av avhørsrommet, jubler de, men lykken blir kortvarig.

USKYLDIG DØMT?: Werner Mazurek avbildet under rettssaken mot ham i 2008. Foto: AP

Angrer bittert

Etter avhøret skriver ikke politiet en avhørsprotokoll som må signeres av Pfaffinger. Det kommer de til å angre bittert på.

De tar ham med seg til skogen og ber ham om å beskrive åstedet. I detalj forteller han om hvordan trærne rundt hullet så ut, hvor stort hullet var, og hvordan konsistensen på leiren han gravde i var.

Alt stemmer, og politiet er sikre på at han snakker sant.

Men, når de ber ham om å vise hvor hullet var, blir Pfaffinger stresset og tar dem med seg til et helt annet sted i skogen.

Bare tre timer etter tilståelsen, trekker han den ifølge Stern tilbake.

– Det jeg sa var ikke sant, sier han, og sier at Mazurek bare lånte en spade av ham.

Han må i flere avhør, men til ingen nytte. Han nekter for å ha gravd hullet.

Siden han ikke signerte en avhørsprotokoll etter innrømmelsen, har politiet ikke noe bevis mot ham.

I én av etterforskernes rapporter blir Pfaffinger omtalt som en «psykopatisk alkoholiker». En annen etterforsker omtaler ham som «en forstyrret mann med vrangforestillinger».

Flytter etter hets

Innbyggerne er fortsatt overbevist om at Mazurek hadde noe med drapet å gjøre, og han blir en – om mulig – enda mer forhatt mann.

Lei av å være utstøtt, tar han med seg familien og flytter til Kappeln helt i den andre enden av Tyskland, like ved grensa til Danmark.

SÅ LANGT BORT SOM MULIG: Mazurek flytter til den andre enden av landet etter å ha blitt løslatt. Foto: Google Maps

Samtidig gjør politiet et siste forsøk på å finne gjerningsmennene, og sender ut 100.000 postere med bilde av Ursula på.

De ber den tyske befolkningen om hjelp, men ingen tips fører frem.

Etterforskningen blir trappet betraktelig ned, mens Ursulas etterlatte forsøker å innfinne seg med at dette var en tragisk ulykke.

Tragisk ulykke?

Tiden går, og i 2005 ser myndighetene i delstaten Bavaria gjennom sine såkalte cold cases, altså alvorlige, uoppklarte saker.

Den største uoppklarte saken de har, er fortsatt den gamle Ursula-saken.

Nå som det er gjort store teknologiske fremskritt og foreldelsesfristen nærmer seg, bestemmer de seg for å gjenoppta saken.

Det er mye å ta tak i – de gamle opptakene av telefonsamtalene, trusselbrevene, en tapebit med et fingeravtrykk på, noen hårstrå som aldri er analysert, og tusenvis av tips, vitner og teorier.

Overvåkes i all hemmelighet

Det er lenge siden den skjebnesvangre dagen i 1981, og Klaus Pfaffinger, som innrømmet å ha gravd hullet og deretter trakk tilståelsen, døde i 1992.

Werner Mazurek er derimot i live, og lever nå av å selge båtutstyr på grensa til Danmark.

Politiet mistenker fortsatt at det var han som kidnappet Ursula, og begynner å overvåke ham i all hemmelighet.

Mazurek har ingen anelse om hva som er på gang, og registrerer ikke at politiet planter opptaksutstyr både i bilen, huset og telefonen hans.

Mens Mazurek er på jobb, blir huset hans gjennomsøkt, og politiet ser en gammel båndopptaker.

Kan det ha vært denne som tok opp kjenningsmelodien som ble spilt av i telefonen?

PÅ RESTAURANT: Walter Mazurek avbildet for få år siden under såkalt frigang fra fengselet. Foto: Unterstützergruppe Werner Mazurek

Michael jr. tar saken

28. mai 2008, altså 27 år siden Ursula døde, blir Mazurek pågrepet og båndopptakeren beslaglagt.

Politiet har ikke fått noen resultater etter avlyttingen av ham, annet enn at han en kveld pratet litt med en kamerat om at Ursula-saken snart er foreldet.

Men, etter å ha undersøkt båndopptakeren i flere måneder, konkluderer en lydekspert med at det er sannsynlig at den ble brukt til å ta opp kjenningsmelodien.

Dette forklarer eksperten med at båndspilleren har en egen klikkelyd som hørtes på de innspilte telefonsamtalene.

Myndighetene er nå sikre på at Mazurek var gjerningsmannen, og Ursulas familie pustet lettet ut. Nå som det ser ut som om de endelig kan få svar på hva som skjedde.

Blir medanklager

I Tyskland kan ofrenes familie i visse saker bli en del av påtaleteamet. Dette blir kalt nebenklage, eller på godt norsk: Medanklager.

Ordningen skal beskytte ofrene, og den gir dem flere rettigheter, som å kunne være til stede under hovedforhandlingene, og å selv innkalle vitner og stille spørsmål til den tiltalte.

Ursulas foreldre frasier seg retten til å være nebenklagere, men storebror Michael jr. sier ja.

Nå er han i 40-årene, og har tenkt på sin kjære lillesøster hver eneste dag siden han var 18 år gammel og hun bare forduftet i granskogen.

Før rettssaken starter, ber han om å få full tilgang til alt myndighetene har lagret i forbindelse med saken.

Leser 6000 sider

Michael jr. finleser 6000 sider med avhør, rapporter og analyser, og gransker rapportene om Pfaffinger, som trakk tilbake tilståelsen.

I rapportene står det at Pfaffingers ekskone beskrev ham som en lat fyr som aldri i verden hadde orket å grave et hull.

Michael noterer seg at det ikke finnes noen DNA-beviser som kobler Pfaffinger eller Mazurek til kidnappingen.

I et intervju med The Guardian, sier Michael at han ikke kunne la være å bli en medanklager.

– Jeg ble helt knust da kroppen ble funnet. Så gikk det fort til: «Hva kan jeg gjøre med dette nå?». Jeg visste at dette «hvorfor» aldri kunne bli besvart. Jeg bestemte meg: «Jeg er i live, og jeg har oppgaver å utføre».

Michael jr. sender et brev til retten og beskriver lydekspertens «sannsynlig»-konklusjon som «uferdig eller ensidig».

Det er høyst uvanlig at en medanklager prater til fordel for den tiltalte.

Påtalemyndighetene blir rasende, og mener at Michael jr. ødelegger saken deres.

Men, loven sier det slik at dommerne er forpliktet til å lese Michael jr. sitt brev høyt opp i retten.

Den skjeggete kjempen

I februar 2009 starter rettssaken mot Mazurek, som tyske medier har gitt kallenavnet «Den skjeggete kjempen».

LUFTETUR: Walter Mazureks støttegruppe på Facebook har lagt ut dette bildet av ham ute på permisjon fra fengselet. Foto: Unterstützergruppe Werner Mazurek

Over 200 personer blir innkalt som vitner, i tillegg til elleve eksperter innenfor alt fra lyd til graving.

– Mange indisier tyder på at vi flere tiår etterpå kan oppklare drapet, sier en fornøyd statsadvokat Reinhard Nemetz til Der Spiegel.

Saken starter med Mazurek, som nå er 59 år gammel, sin forsvarstale:

– Jeg vet at jeg ikke var en god medborger, og at jeg noen ganger var uhøflig, og vi kommer til å se mange forsøk på å portrettere meg som en dårlig person her i retten, men jeg har ikke noe å gjøre med saken, sier han ifølge Augsburger Allgemeine.

Mazurek får det glatte lag av både naboer, sine egne barn og ekskona.

Ekskona forteller om hvordan han i i 1974 kastet familiens hund Susi opp i fryseboksen fordi den hadde veltet en søppeldunk. Deretter dro han på oktoberfest, og lot hunden fryse ihjel.

Susi ble først funnet dagen etter, da Mazureks daværende kone skulle hente kjøtt i fryseren.

Da kona spurte om hva som hadde skjedd, trakk Mazurek på skuldrene og sa at hunden var blitt straffet med «eksil i Sibir».

Politiet får refs

I retten vitner politimennene som åpnet luken i skogen.

– Det er det verste vi har opplevd, sier de begge.

Påtalemyndighetene spør Mazurek ut om Pfaffinger.

Dommerne refser ifølge Stern påtalemyndighetene som viser til en innrømmelse de ikke har noen avhørsprotokoll fra. Det kan ikke brukes som bevis.

Båndopptakeren blir et stort tema.

– Jeg kjøpte den på loppemarked bare noen dager før politiet gjennomsøkte huset mitt, påstår Mazurek.

Han sier at han ikke aner hvem han kjøpte den av. Ingen av selgerne på loppemarkedet den aktuelle dagen husket å ha solgt en båndopptaker.

I retten påstår aktor at Mazurek hadde motiv for å kidnappe Ursula og kreve løsepenger fra foreldrene hennes. Han var nedtynget i gjeld, og skyldte penger mange steder.

Og, han var i full stand til å lage kassen, siden han hadde sitt eget verksted.

Ingen beviser, men ingen tvil

Til tross for at det ikke finnes et eneste fysisk bevis mot ham, er dommerne ikke i tvil:



Det var Mazurek som var gjerningsmannen.

– Vi har ingen tilståelse og ikke DNA-spor, men vi har et sammensatt bevismateriale basert på indisier, sier statsadvokat Nemetz før dommen faller.

I mars 2010, altså 29 år etter at Ursula ble kidnappet, blir Mazurek dømt for utpressing med døden til følge.

Han blir sendt rett til et fengsel i Lübeck, mens Michael jr. stiller seg opp utenfor rettssalen og overrasker pressen.

Ikke overbevist

– Nå har vi en dom, men ingen gjerningsmann, sier han.

Han er svært usikker på at Mazurek var personen som tok lillesøsteren hans.

– Jeg er ikke overbevist om at han er skyldig, men jeg er heller ikke overbevist om at han er uskyldig, sier han.

Fra fengselet sender Mazurek et brev til Michael jr., hvor han takker ham for å ha stått på hans side.

«Hvis du ikke er den skyldige, ønsker jeg meg ny innsikt og at du blir ivaretatt. Hvis du er den skyldige, så kan du dra til helvete,» svarer Michael jr.

Hemmelig plan

Ti år etter at dommen falt, har Michael jr. klekket ut en plan. Han går til sivilt søksmål mot Mazurek, og krever 20.000 euro i oppreisning etter å ha fått tinnitus.

Han sitter på en legeerklæring som sier at stresset rundt lillesøsterens død gjorde at han fikk tinnitus, som også blir kalt øresus.

For at retten skal kunne avgjøre om det er Mazureks skyld at Michael har øreproblemer, må de først bevise at det var førstnevnte som kidnappet jenta med døden til følge.

Med andre ord: Saken må granskes på nytt.

Forbanna dommere

Mazureks advokat Walter Rubach sier til Augsburger Allgemeine at søksmålet er strålende nyheter.

– For oss gir dette søksmålet, som vi ikke hadde forventet, oss sjansen til å bevise Werner Mazureks uskyld ved en eventuell gjenopptakelse, sier han.

Michaels advokat Joachim Feller sier at rettsvesenet skjønner hva som er på gang – og de ikke ble fornøyde da de skjønte at Michael jr. hadde klekket ut en plan for å få saken gjenopptatt.

– Dommerne var forbanna. Flere ganger forsøkte de å forhindre at saken fortsatte, sier Michaels jr. advokat Joachim Feller til The Guardian.

Siste sjanse

Michael Jr. sier at han vet at han gjør det riktige. Han vil gjøre alt for å gi lillesøsteren rettferdighet.

«Det er mye som tyder på at en uskyldig mann har sittet i fengsel i ti år,» skriver Michael i et åpent brev til det bayerske rettsvesenet.

Etter to runder i retten, avgjør høyesterett i Munchen at Mazurek ikke kan klandres for Michaels tinnitus. De viser til at det har gått snart 40 år siden hendelsen.

Med andre ord blir ikke kidnappingssaken gjenopptatt, og Michael jr. innser at det trolig var den siste sjansen han hadde til å få svar på hva som egentlig skjedde med lillesøsteren.

Vil renvaske navnet sitt

Mazurek sitter fortsatt fengslet, men har ikke gitt opp kampen om å renvaske navnet sitt.

Han har ifølge The Guardian hyret en privatetterforsker for å finne mannen som solgte ham båndopptakeren.

Han er overbevist om at hvis han finner mannen, har han alt han trenger for å bli løslatt.

– Jeg er bare sint, og jeg går snart inn i mitt 11. år i fengsel, sa han til nettstedet i fjor.