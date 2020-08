Dette gjør Ruter med munnbind-rådene

Ruter bekrefter til TV 2 at de ikke skal ha vakter eller kontrollører som sjekker om folk bruker munnbind på kollektivtransporten.

Fredag ble det klart at det kommer et råd for reisende i Oslo og Indre Østfold om bruk av munnbind på kollektivtransporten.

Regjeringen anbefaler munnbind på fulle busser og tog i Oslo og Indre Østfold-regionen fra mandag neste uke.

Det er Ruter som har ansvaret for busser, T-baner og trikker i Oslo

Overfor TV 2 sier Ruter at de ikke vil kontrollere at folk følger opp rådet.

– Vi oppfordrer folk til å følge helsemyndighetenes retningslinjer. Ruter har ikke myndighet eller mulighet til å kontrollere passasjerene, sier Knut-Martin Løken, pressevakt i Ruter.

– Man får altså lov til å reise, selv om man ikke bruker munnbind?

– Passasjerene blir ikke kasta ut om man ikke bruker munnbind. Jeg regner med at andre passasjerer reagerer om man ikke følger de strenge anbefalingene fra nasjonalt hold. Vi håper virkelig at folk følger dette rådet, sier pressevakten videre.

Nye retningslinjer

Etter pressekonferansen fredag vil Ruter oppdatere reiserådene sine.

– Vi følger de retningslinjene som er gitt. Ikke reis med mindre man må, bruk sykkel eller gå. Unngå reising hvis det er mange som skal samme vei.

– Vi er sammen om dette, og vi i Ruter ber alle holde én meter avstand, sier Løken.

Ikke erstattet

Rådet om munnbind er et supplement til hovedregelen fra helseminister Bent Høie.

– Bruk av munnbind erstatter ikke rådet om å holde minst én meter avstand til andre, understreker Bent Høie.

Han legger til at avstand beskytter langt bedre enn munnbind. Den beskyttende effekten av munnbind er ifølge helseministeren anslått å være 40 prosent, mens minst én meters avstand er anslått å redusere risikoen med 80 prosent.

– Vi anbefaler munnbind som en ekstra beskyttelse når det er vanskelig å holde en meter avstand på kollektivtransport, sier han

Dette sier Vy

Kommunikasjonssjef, Nina Schage i Vy forteller til TV 2 at de har kjøpt flere titalls tusen munnbind, og kommer til å kjøpe mer. Dette skal de levere ut til alle ansatte, men det blir ikke et påbud om å bruke munnbind for de ansatte.

– Vi følger myndighetenes anbefalinger om bruk av munnbind. Det er valgfritt, men en anbefaling å bruke det, sier hun.

– Vi deler ikke ut munnbind til passasjerer, presiserer Schage.

I tillegg oppdaterer Vy reiserådene sine.

– Det er opp til hver enkelt å følge myndighetenes retningslinjer.