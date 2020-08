Dette frykter TV 2-profilen aller mest

Som liten ble God morgen Norge-programleder Espen Fiveland (46) jaget og bitt av hund – det har ført til stor redsel for løse hunder, også i voksen alder.

– Jeg er glad i hunder ellers, bare de ikke kommer løpende etter meg, sier programlederen som har kastet seg i grøfta ved skiløypa flere ganger.

– Det hender jeg stopper og skjeller ut folk i skiløypa i adrenalinrus, før jeg må forklare og unnskylde min reaksjon.

Lam ble trolig drept av løs hund

Siden 1. april har det vært påbudt å holde hunder i bånd, men mange bryter loven.

I slutten av juli delte Silje Jakobsen Østhus et fortvilet innlegg på Facebook etter hun fant et lam med bitemerker i hals og hode, trolig jagd til døde av hund.

SKADET: Lammet er trolig drept av løs hund. Foto: Silje Jakobsen Østhus

– Husdyrene holder Hidralandskapet vedlike, hver dag hele året og til alles glede. Det eneste vi ber om til gjengjeld er at publikum holder hunden i bånd, skriver Jakobsen Østhus.

Veterinær og president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, sier båndtvangen gjelder alle hunder, uavhengig av rase og bruksområde.

KLAR TALE: Veterinær Torill Moseng oppfordrer alle til å ha hunden sin i bånd. Foto: Agnes Alstad Mogstad/ God morgen Norge

– Det spiller ingen rolle om du har en «veskehund» eller jakthund. Båndtvangen gjelder alle, presiserer Moseng.

Hvert eneste år får Moseng og veterinærkollegene informasjon om hendelser hvor hund har vært løs og påført skade på andre hunder eller vilt.

– Vi ser sauer som jages til de stuper eller utfor stup. Vi ser andre dyr som går på beite som blir bitt og skadet, også svært alvorlig. Dessverre er det slik at noen hundeeiere ikke tenker over hvordan viltet reagerer, og at man faktisk ikke ser hva som skjer fordi hunden slippes løs og «tar seg en tur» før den kommer tilbake til eieren igjen. På den korte turen kan mye vilt ha blitt forstyrret eller skadet, sier Moseng.

Hunder skal være under kontroll hele året

Veterinæren forteller at alvorlighetsgraden på skadene som blir påført varierer fra små bittskader til psykiske skader og alvorlige skader, som fører til avliving eller at hunden dør under angrep.

I juli skrev Varden.no om terrieren Jacky, som ble angrepet av løs hund under luftetur. Den 12 år gamle jack russelen måtte sy 12-15 sting etter angrepet.

Denne uken, 20. august, opphører båndtvangen, men det betyr ikke at det er fritt frem for løse hunder, sier Moseng.

– Hunder skal være under kontroll av eier, sier Moseng og henviser til hundeloven hvor det blant annet står:

«En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeeieren skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeeieren skal blant annet sørge for å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.»

«Hunder kan bare være løse når de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte, eller når de er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for alminnelig ferdsel.»

«Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden. Hvis en hund har for vane å fare mot, hoppe på, forfølge eller stille seg i veien for folk, skal den bli holdt i bånd.»

Moseng forteller at politiet skal varsles, dersom man ikke eier eller ikke vet hvor eier er. For brudd på loven kan man bøtelegges eller også få strengere straff.