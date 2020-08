Livredde Sem (10) måtte flykte fra haglstormen - fikk minne for livet

Tony Martin takker ti år gamle Sem for hjelpen etter uværet. – Jeg var redd for sønnen min, sier faren til TV 2.

Bildene fra stigningen Col de Porte under torsdagens Critérium du Dauphiné var nesten ikke til å tro. En haglstorm uten sidestykke førte til at syklistene veltet og fikk stygge merker på kroppen, mens publikum måtte flykte i sikkerhet.

Midt oppi det hele var ti år gamle Sem og hans far Jeroen fra Nederland. Den sykkelfrelste familien var på ferie og hadde plassert seg i fjellsiden for å se stjernene da himmelen åpnet seg med hagl.

Blant dem som kom forbi var Tony Martin fra Jumbo-Visma-laget. Tyskeren med kallenavnet "Der Panserwagen" veltet av sykkelen da uværet meldte sin ankomst, og Jeroen og sønnen forsøkte å dytte ham videre. Men de skjønte fort at det lureste var å søke ly.

Gråtende forsøkte Sem og faren å komme seg i ly i skogen ved veien, og det klarte de med god hjelp fra Martin.

– Da det begynte å hagle, kom Martin bort til oss for å gjemme seg sammen med oss. Jeg sa «kom, kom», så tok vi dekke under en oppblåsbar madrass vi hadde. Været ble bare verre og verre. På toppen var det 20 centimeter med is, sier Jeroen til TV 2.

Videoer som sirkulerer på Twitter viser at Martin hjelper lille Sem opp en bakke for å komme seg unna det vanvittige uværet.

- Jeg var redd for sønnen min, sier Jeroen.

Not all heroes wear capes. Panzerwagen @tonymartin85 helped out this boy during the hailstorm yesterday🙌🏼 pic.twitter.com/Ovyuhv58LC — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 14, 2020

Se Martin hjelpe Sem 36 sekunder ut i klippet under:

The LATE night show: If you still got the appetite for a horror movie : ” When all hail breaks loose”... Including narration by our riders. Enjoy. #CriteriumduDauphine pic.twitter.com/HY3gosjWZ3 — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020

– Det er første gang i karrieren at jeg har måttet stoppe som følge av en skikkelig haglstorm. Takk til den unge tilskueren som ga meg ly under Jumbo-Visma-madrassen, skriver Martin på Instagram.

For under den oppblåsbare madrassen, passende nok en sponsoreffekt fra Jumbo-Visma-laget, søkte trioen ly til uværet hadde roet seg. Men historien slutter ikke der for familien fra Nederland.

For i kaoset som oppstod da haglskuren kom, ble Jeroens kjølebag, hvor også bilnøklene lå, tatt av alt vannet som samlet seg som en elv i veien. En kilometer lenger nede i stigningen ble kjølebagen funnet, men bilnøklene var borte.

– Barna var hovedprioritet og tingene nummer to. Vi reddet sønnen vår og mistet nøkkelen, sier Jeroen, som dermed måtte taue bilen ned til fjellet og finne et hotell for natten.

Og da de ankom hotellet i Grenoble måtte de sperre opp øynene. For der stod Jumbo-Visma-lagets buss og følgebiler. Ved frokosten fredag morgen fikk ti år gamle Sem nok et møte med Martin i tillegg til resten av sykkelstjernene.

– Vi snakket med dem i morges. Alle på laget hadde hørt historien. Det var stort for ham. Han fikk tatt bilde med Tony og resten av rytterne. Tony takket oss for hjelpen, og Sem fikk både sykkeltrøye og caps. Tony sa at han aldri hadde vært borti noe lignende, sier Jeroen.

Nå sitter de fast på hotellet i Grenoble uten nøkler til bilen og vet ikke helt når de får kommet seg hjem. Men lille Sem fortviler nok ikke. Han har fått et minne for livet - et han aldri kommer til å glemme.