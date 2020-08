Melby håper på samlende innstilling fra valgkomitèen

Valgkomiteen i Venstre sitter igjen med fire kandidater til de tre ledervervene i partiet.

Det var forventet at komiteen skulle bli ferdig med sin innstilling denne uken, etter intervjuer med Vesnstre-statsrådene Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Iselin Nybø og Guri Melby.

Fredag ønsker Melby fortsatt ikke kommentere sitt kandidatur.

– Det er fire kandidater og tre verv, er du redd for å bli stemt ut?

– Det har jeg ikke tenkt å si noe her, sier Melby når TV 2 møter henne.

– Er det like greit for deg om du blir nestleder eller leder?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om.

Greit med kampvotering

Klimaminister Sveinung Rotevatn har ligget foran de andre aktuelle kandidatene til å bli ny partileder etter Trine Skei Grande.

Han ble innstilt av valgkomiteen som 1. nestleder før Grande trakk seg som leder, og er den eneste som har sagt at han er lederkandidat og har drevet åpen valgkamp for sitt eget kandidatur.

Kulturminister Abid Raja, som opprinnelig ble innstilt som 2. nestleder, har sagt at mer enn femti prosent av ham ønsker å bli partileder.

Men en av hans fremste støtespillere, Carl-Erik Grimstad, gikk denne uken inn for Raja med full kraft. I et intervju med TV 2 oppfordret Grimstad sin venn til full konfrontasjon og kampvotering på landsmøtet hvis valgkomiteen ikke blir enig om èn kandidat.

– Det kan tvert imot være greit. Da får vi en åpen og tillitvekkende debatt om valgkomiteen ikke legger føringer. Så får delegatene si sitt og vi får en prosess som er godt forankret, sa Grimstad.

Sunn diskusjon

Dette er ikke en løsning Melby ser for seg.

– Valgkomiteen klarte ikke å samle seg om en løsning denne uken.Kan det bli en delt innstilling og kampvotering?

– Jeg er helt sikker på at vi skal klare å finne ut av det her på en god måte, at vi skal finne en samlende løsning, og at vi skal få en god prosess fram til landsmøtet.

– Er det dette nå blitt «en kamp mellom gutta», for å si det sånn?

– Jeg opplever at dette ikke er en kamp, men en diskusjon, og at det kan være en sunn diskusjon. Det er opp til alle oss som er med i den å gjøre det til en sunn diskusjon. Jeg tror det er bra at flere melder seg på, og at vi har folk som er «fremoverlent», og som ønsker å ha posisjoner i et parti, sier Melby.

Skvatt av Støres katte-kommentar

Melby, som overtok som kunnskapsminister etter Grande, reagerte med vantro på Støres mye omtalte katte-kommentar da han og Grande kom i en opphetet krangel om oljeindustrien i partilederdebatten på NRK torsdag.

– Du får invitere meg hjem til deg og kattene så får vi snakke om det, fortsatte Støre.

– Jeg må innrømme at jeg skvatt litt i sofaen da jeg hørte det, og synes at det var en ufin måte å debattere på, sier

Støre bør skjerpe seg, oppfordrer hun.

– Nå så jeg at Støre var veldig raskt frampå å beklage, så jeg håper virkelig at det bare var en glipp og ikke en bevisst hersketeknikk.

– Gjorde partilederdebatten lysten til bli partileder større eller mindre?

– Det skal jeg ikke si noe om.

Grande fikk terningkast to for innsatsen av TV 2s kommentator Aslak Eriksrud. Men her er Melby sterkt uenig.

– Trine var glitrende i debatten, og det tror jeg mange var glade for, at hun skulle få en verdig avslutning på en så lang og bra partilederkarriere. Vi er veldig mange som er glade for den jobben Trine har gjort, og det at hun fikk lov til å avslutte med bravur, det varmet hjertet mitt.