Blir overrasket i TV 2-test – klarer ikke å skille mellom sterkøl og alkoholfritt

TV 2 HJELPER DEG: I sin nye bar i Halden har Per Sandberg og Bahareh Letnes testet alkoholfritt øl. Vinneren likte de så godt at den havnet på menyen.

Utvalget av alkoholfritt øl har etter hvert blitt stort, og med flere merker du kanskje aldri har hørt om.

TV 2 hjelper deg har valgt ut 28 typer, som er blant de mest solgte øltypene hos dagligvarekjeder, Vinmonopolet og hos Gulating øl-utsalg.

Til å teste har vi fått hjelp av tre øleksperter, samt Per og Bahareh.

Skryter av Sandberg

Per Sandberg og Bahareh Letnes åpnet tidligere i år bar i Halden. Selv om de er nybegynnere, har det gått overraskende bra, forteller de.

– Vi er et skikkelig bra team. Jeg trodde ikke at det skulle gå så bra, sier Bahareh, og skryter av Per for jobben han gjør som bartender.

Før Per og Bahareh får gå løs på de ulike ølsortene, skal ekspertene gjøre sine vurderinger.

Ekspertpanel

Ekspertpanelet består av Ronja Velten, daglig leder i Øl-akademiet i Oslo, Kim Daniel Bergersen, eier av Hopyard Oslo og og Espen Smith, øl-ekspert og ølbok-forfatter.

De 28 alkoholfrie øltypene fordeler seg på tre kategorier: Pilsner, Indian Pale Ale (IPA) og hvete-øl. Ekspertene smaker og noterer, og velger til slutt ut to øl i hver kategori som sine favoritter.

Øl-ekspertenes favoritter

I pilsner-kategorien er det Carlsberg og Brooklyn Brewery sin Special Effects ekspertene synes smaker best.

Ifølge panelet er Carlsberg et klassisk, alkoholfritt øl som passer til veldig mange anledninger, mens Brooklyn Brewery sin Special Effects skiller seg litt ut med god fylde til å være et alkoholfritt øl.

– Den har mørkere maltinnslag. Det gjør at den får en litt annen sødme, sier Espen Smith.

I Indian Pale Ale-kategorien er det Brewdog Nanny State og Brewdog Punk AF som smaker best, ifølge ekspertpanelet.

Brewdog Nanny State er kompromissløs og en rampete variant av alkoholfri IPA, ifølge Smith.

Grunnen til at Brewdog Punk AF smaker godt er at den er friskere, mer balansert og mer ukomplisert.

Munkholm imponerer

Den klassiske Munkholm havner ikke på toppen, men i hveteøl-kategorien er det Munkholm Weiss og Erdinger som smaker best.

Munkholm Weiss er veldig fyldig, rund og god på smaken, akkurat som et hveteøl skal være, synes panelet.

Øl-ekspertene mener Erdinger mangler litt av fruktigheten som skal være i hveteøl. Men den er likevel god, fordi den har hveteprofil, er lett krydret og lukter godt, ifølge panelet.

Tror det er alkohol

Per Sandberg og Bahareh Letnes får i oppgave å plukke ut en av de seks ølene ekspertene har valgt ut.

De får ikke vite at de skal smake på alkoholfritt øl. Dermed tror de flere av øl-typene inneholder alkohol. Det er spesielt ett øl paret antar har ganske høy alkoholprosent.

– Jeg tipper den har 7,9 prosent alkohol, sier Bahareh om Brewdog Nanny State.



Per gjetter en alkoholprosent på 6,9.

Brewdog Nanny State synes de ikke smaker godt i det hele tatt, mens Carlsberg faller i smak hos paret fordi den har fin farge og ettersmak.

– Det er mye mer smak og fart i denne, sier paret.

Munkholm Weiss beskrives som litt søtt, men friskt. Per liker også Brewdog Punk AF, men Bahareh synes den er for bitter.

Testvinner

Både Per og Bahareh kommer frem til at det er Brooklyn Brewerys Special Effects som smaker best blant de alkoholfrie ølene de smaker på.

De blir overrasket når de får vite at ingen av ølene inneholder alkohol.

– Jeg trodde denne inneholdt mye alkohol, sier Bahareh om Brooklyn Brewerys Special Effects.

Per synes dette ølet er veldig friskt og inneholder flere smaker samtidig.



– Masse humle i denne. Denne var god, sier Per.

Paret likte denne så godt at de nå bestiller den inn til baren.

Brooklyn Brewerys Special Effects blir best i test.