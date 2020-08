I kveld skal Filip og Jakob ut i det som ser ut til å bli en lynrask 1500 meter i Monaco. Mens Henrik og Per Svela er i feltet på 5000 meter der det er varslet verdensrekordfart. Motivasjonen er høy, for dette kan bli det siste Diamond League-stevnet på guttene i årets sesong.

– Det kan fort bli det eneste vi løper utenlands, ja, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2 på telefonen fra fyrstedømmet.

Isolerte seg i Sveits

Spesielt den siste måneden på treningsleir i St. Moritz har vært utfordrende for hele teamet.

– I likhet med resten av verden har vi hatt en utfordrende tid der vi har prøvd å manøvrere oss rundt så best vi kan. Vi har levd helt isolert i leilighetene våre i St. Moritz. Det har vært viktig for oss å holde risikoen så lav som mulig, sier Gjert Ingebrigtsen.

At Sveits ble gjort rødt av norske myndigheter mens de var i landet hadde de tatt høyde for før de reiste.

– Selv om Sveits ble rødt over natta i Norge, så gjorde det ikke det noen stor forskjell for oss. Vi levde på samme måte hele perioden vi var der. Vi trente ute, men holdt oss ellers for oss selv i leiligheten. Vi spiste alle måltider inne hos oss selv, og levde tett på hverandre. Men siden vi er familie, har det gått bra, sier Gjert.

Guttene har også tatt to koronatester den siste uka.

– Èn i St. Moritz, og én etter vi kom til Monaco. Det var et krav for at vi kunne delta her. Men det har også vært en trygghet for oss å vite at vi var friske, sier Gjert.

Forrige uke fortalte trenerpappaen til TV 2 at de vurderte å droppe stevnet i Monaco, til tross for at myndighetene har gitt brødretrioen tillatelse til å jobbe i både røde og grønne land.

Hadde vi vært hjemme, er det stor sjanse for at vi hadde droppet å reise Gjert Ingebrigtsen

– Siden vi allerede var i utlandet, og uansett måtte ha gått i karantene ved hjemkomst, så valgte vi å ta med oss stevnet i Monaco på vei hjem. Men hadde vi vært hjemme, er det stor sjanse for at vi hadde droppet å reise, sier Gjert.

- Har like stort ansvar for andre

Smittervern går nemlig foran alt. Det betyr at hele teamet reiser hjem etter stevnet i fyrstedømmet.

– Da blir det rett hjem i karantene, alle mann alle. Det er ikke noe annet alternativ. Vi har forpliktelser hjemme, så da blir det å ta den karantenen på ti dager.

Den 23.august er guttene påmeldt i Diamond League i Stockholm. Om de deltar der er likevel svært usikkert. Selv om både forbundet og myndighetene har gitt grønt lys for en reise over kjølen.

– Jeg vet ikke hva vi gjør. Monaco kan fort bli det eneste stevnet i utlandet på oss i år. Hadde det vært noe viktig, et mesterskap som ventet der framme, så hadde vi kanskje sett annerledes på det. Men det viktigste nå er å ta hensyn, og holde oss friske, sier Gjert og utdyper.

– Det viktigste er at vi er trygge. Filip har allerede utfordringer med respisrasjonssystemet, så for han å få Covid 19 ville vært helt ødeleggende. Det kommer et liv og en karriere etter korona, så vi tar ikke noe risiko nå, sier Gjert.

Han understreker at de også føler på et enormt ansvar overfor familie og alle andre mennesker de omgås.

– Vi tenker like mye på våre nærmeste. Vi skal ikke være årsaken til at andre blir smittet. Vi har sørget for at vi blir testet etter hjemkomst, sånn at det ikke er tvil om at alle er trygge. Vi har et like stort ansvar for andre som for oss selv.

PS! I følge Gjert er guttene friske, raske og i god form, og stiller til start i Monaco med håp om gode tider.

– Det ser bra ut. Vi har fått gjort jobben, og slakket litt av de siste dagene.