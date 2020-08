Dette blir helgens soleklare værvinner

Natt til fredag fikk Østlandet smake på et voldsomt lyn- og tordenvær. Storm-meteorolog Cecilie Villanger forteller at man ikke vil oppleve noe som er i samme omfang de kommende dagene.

– Det kan oppstå ettermiddagsbyger med torden, kanskje mest mot slutten av helgen og inn i neste uke. Men vi ser ikke noe som er like heftig som det som var i går kveld, forteller hun.

Det er hovedsakelig Vest- og Sørlandet som står i fare for å få disse bygene, men heller ikke Østlandet kan utelukkes.

Fredagsværet

På Vestlandet har fredagen begynt med et lavt skydekke som ligger langs kysten.

– Det går trolig et stykke ut på ettermiddagen før det sprekker skikkelig opp, sier Villanger.

På Sørlandet blir fredagsværet generelt bra, mens Østlandet har startet noe varierende, før det løser seg opp også der.

– Lenger nord er det litt varierende fra Trøndelag og nordover, sier meteorologen, og legger til at Nordland, Troms og Finnmark kan få noe spredt regn.

I Sør-Norge vil temperaturen nå opp til 16-17 grader på de varmeste stedene, mens i Nord-Norge vil temperaturene nå opp til 11-12 grader.

25 grader

Lørdagen vil kunne starte med litt lavt skydekke og morgentåke på Vestlandet og Østlandet.

– Men det skal sprekke opp relativt fortere i morgen enn i dag. Dagen blir egentlig fin i hele Sør-Norge med mye sol og gode temperaturer, sier meteorologen.

Varmest blir det på Østlandet med rundt 25 grader, mens Vestlandet og Sørlandet får i overkant av 20 grader.

Nord for Stad og nordover i Trøndelag og Nordland blir det litt mer skyer og spredt regn, og ikke fullt så varmt som lenger sør.

– Det blir kanskje 15 til 17 grader på det meste, sier hun.

For Troms og Finnmark sin del er det et lavtrykk i Barentshavet som trekker sakte østover fra fredag kveld, som sørger for økende kuling langs kysten.

– I løpet av morgendagen kan det komme opp i sterk kuling mellom Lofoten og Nordkapp, sier hun.

I tillegg vil det bli yr som etter hvert går over til regnbyger, og på Finnmarksvidda kan det bli tordenbyger.

Søndagsværet

Kulingen i Nord-Norge vil fortsette fra nordvestlig retning søndag, og temperaturene vil synke til maks ti grader.

– Det kan bety at det kan komme litt snø på fjelltoppene, sier Villanger, og fortsetter:

– Det blir nok ganske ruskete vær lengst nord i landet. Skillet går omtrent ved Lofoten og Bodø. Sør for der er det lettere vær og ikke så mye vind. Etter hvert blir det også litt sol utover dagen for Nordland sin del.

I Trøndelag og sørover blir det igjen mulighet for morgentåke.

– Det kan henge igjen litt skyer og regn i Trøndelag ut på dagen. Videre sørover i Sør-Norge blir det en ny dag med masse fint vær, men utrygt for noen ettermiddagsbyger med torden, sier hun.

Faren for ettermiddagsbyger gjelder i hovedsak indre strøk av Vestlandet.

Gråvær i nord

Sola som har velsignet Sør-Norge de siste dagene vil ikke være på besøk alt for lenge.

– Starten av neste uke vil nok være helt OK. Det kan komme litt nedbør på Vest- og Østlandet, men det er ikke snakk om store mengder, sier Villanger.

Fra slutten av uken kan det komme inn et litt større nedbørsområde og noe mer gråvær i sør.

Nordligere deler av landet må slite med lavtrykket som preger helgen, også inn i uken som kommer.

– I slutten av uken kommer et nytt lavtrykk fra sør, så det er ganske grått for deres del hele den kommende perioden, spesielt i Troms og Finnmark. Nordland får nyte litt av høytrykksryggen som ligger innover Sør-Norge, sier hun.