Villsvin med PC ble jaget av naken tysker – får fatale konsekvenser

Et villsvin fra Berlin laget et skikkelig svineri da hun nylig karret til seg en gul pose i håp om å skaffe seg litt mat.

I posen var det nemlig en laptop, og laptopens splitter nakne eier la på sprang etter klovdyret mens en tysk kvinne knipset bilder av lurvelevenet.

Bildene gikk viralt, og mange har fått seg en god latter av dem.

Nå får tyveri fatale konsekvenser, melder den tyske tabloidavisa Bild.

TYVEN, TYVEN: Villsvinet på full fart over gresset med fangsten i kjeften. Bak følger den tyske mannen. Foto: Adele Landauer

Frykter det blir aggressivt

Sjefen for skogsbrukskontoret i Berlin, Katja Kammer, sier dette til avisa:

– Det er avsagt dom. Svinet skal avlives.

Årsaken til at villsvinet må avlives, er at myndighetene frykter for at det blir aggressivt og skader mennesker.

Kammer forteller at villsvinet daglig oppsøker sjøen på jakt etter mat, og for å kjøle seg ned i vannet.

Avgjørelsen kommer til tross for at myndighetene tidligere denne måneden uttalte at villsvinet er vant til mennesker og ikke utgjør noen fare.

RUNDT OG RUNDT: Tyskeren løper og løper mens de andre badegjestene ler. Foto: Adele Landauer

Tok opp jakten

Det var onsdag 5. august rundt klokka 18, at den tyske mannen solte seg i all sin prakt langs sjøen Teufelssee i Berlin-bydelen Charlottenburg-Wilmersdorf.

Plutselig oppdaget han at posen med laptopen hans var blitt knappet av villsvinet og hennes to barn.

Han tok opp jakten på dem, samtidig som berlinske Adele Landauer tok bilder.



Jakten fortsatte inn i skogen, hvor mannen klarte å ta igjen villsvinet og få tilbake laptopen.

I etterkant spurte Landauer om hun kunne legge ut bildene på Facebook, og det sa mannen gledelig ja til.