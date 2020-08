Over 400.000 nordmenn lyver om dette til partneren sin: – Fører i verste fall til brudd

En fersk undersøkelse viser at det er mange som går for en hvit løgn når de har kjøpt noe til seg selv.

Har du noen gang kjøpt noe som kostet litt mer enn du har lyst til å innrømme for partneren din? Da kan det være fort gjort å justere litt på prisen når spørsmålet kommer.

Om du kjenner deg igjen i dette, er du ikke alene. I en representativ undersøkelse YouGov har utført for Klarna, har gifte og samboende fått spørsmål om de ofte forteller partneren sin at produkter koster mindre enn de faktisk gjør.

Hele 15 prosent svarte ja, som ifølge SSBs befolkningsstatistikk tilsier at mer enn 425.000 gifte eller samboende nordmenn lyver for partneren sin når de kjøper ting.

– Det er alltid smart å være åpen om utgifter man har i et ekteskap eller samboerforhold. Samtidig tror jeg de fleste norske par lever godt med et par hvite løgner innimellom. Blir det store summer, kan det imidlertid fort bli en utfordring for fellesøkonomien og ikke minst samvittigheten, sier markedsdirektør i Klarna, Thomas Elvestad.

Tallene overrasker ikke parterapeut Kate Elin Søyland, som driver privatpraksisen Åpen Dialog i Sandnes.

– Økonomi er et tema vi ofte kommer innom i parterapi. Det som ofte skjer er at den ene i forholdet bagatelliserer og dekker over noe man tenker ikke er så farlig. Det begynner som noe uskyldig, men kan fort bli et større problem, sier Søyland.

Tillit

Når man lyver flere ganger, kan det bli et mønster som sier noe om åpenheten i forholdet generelt, mener parterapeuten.

– Det handler om trygghet og tillit, og den andre parten begynner å spørre seg om hva annet partneren kan holde skjult. Man ser ikke alltid hvor mye slikt kan skade, før man står midt oppi det.

Par- og familieterapeut Kate Elin Søyland. Foto: Åpen Dialog

Ifølge Søyland er årsaken til at man lyver til partneren om prisen på noe man har kjøpt i flere tilfeller at man ikke har nok åpenhet i forholdet.

– Det handler også om at man har ulike verdier. For noen er det dyre møbler som er verdt mye, mens det for andre er en stor TV eller en fin bil man er villig til å betale mye for.

Søyland sier mange konfliktsky personer er mestere i å sminke sannheten, inkludert prisen på ting de kjøper.

– Paradoksalt nok gjør de dette for å unngå bråk hjemme - og ender ofte opp med nettopp det – at det blir bråk når en oppdager at historiene ikke henger sammen.

Dersom partene i et forhold er uenige om økonomi, bør man jobbe for å finne et kompromiss eller nye økonomiske rammer, samt få til en dialog om hva tillitsbrudd gjør med intimiteten i forholdet, råder Søyland.

– Kan føre til brudd

Menn og kvinner er omtrent like gode når det kommer til å bløffe om egne innkjøp. Undersøkelsen fra Klarna viser imidlertid at det er forskjell på hvilke kjøp menn og kvinner oftest lyver om til partneren.

Menn svarer at de oftest lyver om prisen på kjøp av elektronikk og pengespill. For kvinner er det kategoriene klær og kosmetikk som ligger på topp.

– Noe av den største faren er når man ikke ser faren med det man gjør. Da vil du gjøre det igjen og igjen, og kanskje falle for fristelsen når mer står på spill. Plutselig har du ett liv som partneren vet om, og ett som partneren ikke vet om. Da mister du den intimiteten og åpenheten man trenger i et forhold for å bygge en solid relasjon, sier Søyland.

– Hva kan bli konsekvensene av å lyve til partneren om økonomi?

– Det fører i verste fall til samlivsbrudd. Økonomiske utroskapsforhold er ofte noe av det heftigste.

– Sier noe om samspillet

Søyland råder den som lyver for partneren sin om økonomi til å stille seg spørsmålet om hvorfor man egentlig gjør det, og tenke godt over hvilket svar man får.

– Kontekst er viktig. Hvis det er et par med god økonomi, der han eller hun synes det er sjarmerende at den andre holder på med sitt, trenger det ikke være noe problem. Men kanskje sier slike små løgner noe om samspillet i forholdet, og at det er noe i relasjonen som er usunt, sier Søyland.

Hvis det er tilfellet, oppfordrer parterapeuten til å oppsøke hjelp.

– Da trenger dere ikke å gå og streve med det. Økonomisk utroskap kan føre til brudd, men par som søker hjelp kan også komme sterkere ut av det etterpå. Ta grep om partneren synes det er et problem.