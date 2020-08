Ett Sevilla-minne ble nevnt i det første intervjuet. Nå må Solskjær gjøre det Mourinho ikke klarte

Se Sevilla-Manchester United fra 20.30 på TV 2 og TV 2 Sumo!

Tiden flyr innen fotballen, og når Ole Gunnar Solskjær søndag skal forsøke å lede Manchester United til finalen i Europaligaen, vil han allerede ha vært manager for de røde djevlene i over 600 dager.

Så hva med å skru tiden tilbake til de dramatiske desember-dagene i 2018, der gigantklubben i løpet av få dager gikk fra å sparke José Mourinho til å ansette Solskjær på det som først var midlertidig basis.

I det aller første intervjuet med Solskjær som sjef for klubben der han selv hadde en enorm spillerkarriere - vist på klubbens egen TV-kanal MUTV 19. desember 2018 - finner man nemlig flere interessante aspekter når nordmannens United nå halvannet år senere er en kamp unna sin første europeiske finale på over tre år.

– Det er stort å være hjemme. Jeg kan love at jeg vil gi alt jeg kan for at vi skal få suksess, var blant annet hans avsluttende ord.

Se hele intervjuet fra 2018 i videovinduet øverst!

Suksess kan måles på så mange måter, men Solskjær har gjennom hele sin tid i klubben påpekt viktigheten av troféer. United vant sitt foreløpig siste i nettopp Europaligaen da Ajax ble slått 2-0 i finalen i 2017, og nå er de kun to kamper unna å gjøre det samme igjen.

Skal de klare det, må de imidlertid først ta seg av Europaliga-ekspertene fra Sevilla. Spanjolene vant turneringen tre sesonger på rad fra 2013/14 til 2015/16, og har i tillegg to triumfer fra det som var forløperen til samme turnering og bar navnet UEFA-cupen fram til 2009.

Fakta før Manchester United-Sevilla: o Manchester United har gått videre til finalen fra sine siste fire semifinaler i store europeiske turneringer. I 2007/08, 2008/09 og 2010/11 tok de seg til Champions League-finale, mens de også vant Europaliga-semifinalen i 2016/17. Både ved førstnevnte og sistnevnte anledning vant de også finalen. o Dette er kun det tredje møtet i europacupsammenheng mellom Manchester United og Sevilla noensinne. De to andre kampene var oppgjørene i åttedelsfinalen i Champions League i 2017/18, der Sevilla gikk videre etter 2-1-seier på Old Trafford i kamp nummer to. Første oppgjør i Spania endte 0-0. o Manchester United har fått 21 straffespark totalt i alle turneringer denne sesongen, hvilket er mest av samtlige i de fem store europeiske ligaene. Fire av disse straffesparkene har kommet i Europaligaen, inkludert Bruno Fernandes' matchvinnerscoring mot FCK i kvartfinalen tidligere denne uken. o Sevilla har vært i Europaligaens semifinale tre ganger tidligere (2013/14, 2014/15 og 2015/16), og vunnet turneringen ved hver eneste anledning. Spanjolene har faktisk kun blitt slått ut fra en av sine siste 20 utslagskamper i turneringen, da de tapte 5-6 sammenlagt mot Slavia Praha i åttedelsfinalen i 2018/19. o Ole Gunnar Solskjær har vunnet 49 av sine 89 kamper som manager for Manchester United. Seier i denne kampen vil gjøre ham til den manageren i klubbens historie som har nådd 50 seire tredje raskest. Foran ham på listen er Ernest Mangnall - klubbens første suksessmanager som ble ansatt i 1903 - som brukte 78 kamper i 1903/04 og José Mourinho som brukte 81. o Bruno Fernandes har vært direkte involvert i flere Europaliga-scoringer denne sesongen enn noen annen. Totalt har han elleve involveringer, fordelt på sju scoringer og fire målgivende. Han startet som kjent sesongen for Sporting i Portugal. Kun to ganger har han gått av banen i Europaligaen denne sesongen uten verken mål eller målgivende.

Har slått Sevilla i enkeltkamp en gang før

I en slags skjebnens ironi er det faktisk også slik at Solskjærs og Sevillas Europaliga-veier har krysset hverandre en gang tidligere. I den imponerende Europa-sesongen i 2015/16 - der Molde tok seg til gruppespillet ved å slå ut Standard Liège og deretter gikk videre fra en tøff gruppe med Fenerbahce, Ajax og Celtic - var det nettopp Sevilla som frem til han tok United-jobben var manageren Solskjærs eneste erfaring med viderespill i europeiske turneringer.

Solskjærs Molde tapte 0-3 i Sevilla i den første kampen, men imponerte da de vant 1-0 på eget kunstgress og skapte spenning mot den regjerende mesteren. Nettopp dette Sevilla-minnet ble også brakt til overflaten i Solskjærs første intervju i 2018.

– Noen av dine beste og mest minnerike resultater med Molde har vært i Europaligaen i 2015/16-sesongen?

– Ja, vi slo Sevilla, faktisk! Det tredje året de vant Europaligaen. Vi slo dem hjemme, sa en ivrig Solskjær.

Se hele intervjuet i vinduet øverst. Denne eksakte delen etter rundt 16 minutter og 50 sekunder!

Mourinhos United røk mot Sevilla

Enkelte supportere så også på spørsmålet og kommentaren som et stikk til Solskjærs forgjenger José Mourinho, som på famøst vis hadde røket ut mot nettopp Sevilla da United røk ut av åttedelsfinalen i Champions League i mars samme år.

Mourinhos kommentarer etter det mange så på som et sjokkerende nederlag om at «dette ikke er noe nytt for Manchester United» og «jeg har sittet i denne stolen to ganger etter å ha slått ut United i Champions League» hjalp ikke hans sak, og kun måneder senere var han da også ferdig i jobben.

Les også: Saken fra 2018: Raser etter Mourinho-uttalelser: – Han fortjener sparken for å ha sagt dette

Nå må Solskjær gjøre det Mourinho ikke klarte, nemlig å slå ut Sevilla i en viktig europeisk dyst. Klarer han det, overgår han også sin egen Molde-prestasjon fra 2016. Og det med klar margin.

PS! Samme kveld som Solskjærs Molde slo Sevilla på Aker Stadion i 2016 presenterte en da ukjent 18-åring seg med to scoringer i sin debut for Manchester Uniteds A-lag. Les mer her.

Se Sevilla-Manchester United fra 20.30 på TV 2 og TV 2 Sumo!