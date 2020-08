Forbud mot private sammenkomster med mer enn 20 personer i Bergen

Saken oppdateres forløpende.

Fredag kalte Bergen kommune inn til pressekonferanse.

Byrådsleder Roger Valhammer leder pressekonferansen.

– Vi har kommet til 14. august og det er fem måneder siden pandemien startet. Mye har skjedd og vi lever fortsatt midt i en alvorlig pandemi. Det finnes ingen vaksine eller effekt behandling, og vi har erfart hvor smittsom og dødelig den kan være, sier Valhammer.

Bergen kommune opplyser at de legger ned et forbud mot private sammenkomster for flere enn 20 personer i kommunen. Frem til i dag er regelen om å være maks 20 personer samlet kun en anbefaling.

– Det som er nasjonalt råd blir i dag et påbud. En anbefaling er ikke tilstrekkelig, det må være klart at dette er regelen og at den må vi følge, sier Valhammer.

Han sier også at påbudet åpner opp for andre sanksjonsmuligheter for politiet når de følger opp brudd på smittevernloven.

– Jeg håper at det kan bli en nasjonal forskrift, sier byrådslederen.

Til stede er også byråd for eldre, helse, og frivillighet Beate Husa og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

Ti nye smittede

Totalt 633 personer har testet positivt på covid-19 i Bergen kommune, noe som medfører en økning på 10 personer siden tirsdag.

Av disse er tre importsmitte og fire er sannsynligvis gammel smitte.

Det jobbes med å undersøke smitteveien på de tre siste tilfellene.

Liten økning

Tirsdag hadde 623 personer totalt testet positivt på covid-19, viser kommunens forrige oversikt.

– Det er seks nye som har testet positivt siden forrige melding. Alle disse er importsmitte eller nærkontakter til disse, sa smittevernoverlege Karina Koller Løland i forbindelse med tirsdagens tall.

Det betyr at det ikke har vært en stor økning i antall smittetilfeller den siste tiden.