Trine (15) var nær ved å bli drept. Gutten med kniven var bare 14 år.

Plutselig var han der på tv. Han som nesten hadde drept henne da hun var 15 år.

Da bestemte hun seg for å ringe ham.

Mannen Trine Kristoffersen (53) så bli intervjuet av Anne Grosvold i NRKs «Sommeråpent» passet overhodet ikke med det bildet hun hadde hatt av ham i over 20 år.

– Monster. Det er det bildet jeg hadde hatt av han. Et slags monsterbilde, sier hun.

PREGET: Det er fortsatt vanskelig å snakke om den dagen hun kunne blitt drept. Foto: Frank Melhus/TV 2

Men denne Arild Knutsen (51) som nå stod i studio og snakket om gatemagasinet =Oslo og behandling av rusavhengige så jo vennlig ut.

Stovner

22. mars 1983 er en dato ingen av dem glemmer.

I programmet «Vårt lille land» forteller de to om den dramatiske episoden og hvordan den påvirket livene deres.

Se «Vårt lille land» på TV 2 Sumo

STOVNER: Mellom blokken på Stovner vokste de begge opp. Foto: Erik Edland/TV 2

Trine innrømmer at hun nok var en litt tøff jente i tenårene. I bydelen Stovner på østkanten av Oslo kunne miljøet være røft.

– Jeg så meg rundt etter alt som var spennende. Følte meg udødelig. Tenkte aldri på at noe kunne være farlig, sier hun.

– Det er litt rart å tenke på, merker jeg.

For etter den dagen i 1983 var den selvsikre og tøffe jenta borte.

Den skjebnesvangre dagen

Trine var egentlig ikke en del av krangelen som endte så katastrofalt.

Men munnhuggeriet den tirsdagen mellom henne og de to venninnene hennes på den ene siden og de to guttene på den andre utviklet seg etter hvert til en ren maktkamp mellom Trine og 14-åringen hun først senere skulle få vite het Arild.

Utenfor blokkene på Stovner ville de vise at de stod opp for vennene sine - og det de mente var rett. Begge kom med harde trusler mot den andre.

Plutselig løper den andre gutten for å hente en jaktkniv. Han gir den til Arild.

KNIVEN: Med denne kniven ble Trine knivstukket. Foto: Politiet

Akkurat hva som skjer etter det, er fortsatt litt uklart. Men kniven som Arild holder i hånden, treffer Trine i magen med så stor kraft at et av ribbeina går tvers av.

Trine knekker sammen. Smerten i magen er nesten uutholdelig.

Dødsangst

Trine er kritisk skadd og blir sendt til Ullevaal sykehus. Der blir hun operert. Trine overlever, men livet blir aldri det samme.

– Jeg var redd alt. Sånn dødsangst, sier Trine.

Spesielt var hun redd for å treffe på gutten, som hun nå visste het Arild.

BLODIG: Slik så Trines genser ut etter hendelsen. Foto: Politiet.

– Hvis jeg hørte navnet hans ble jeg dårlig.

Trine kunne få plutselige panikkanfall.

– En dag fikk jeg ikke puste. Det kom som lyn fra klar himmel, jeg hadde ikke surstoff.

Marerittene

Trine og familien flytter fra Stovner for å komme bort.

Om nettene har hun mareritt. Det er alltid det samme som skjer. Plutselig dukker det opp noen som angriper henne med en kniv – og hun må kjempe for livet.

– Jeg gyver løs for å ta ut den kniven og jeg kaster den så langt bort som jeg kan. Men uansett hvor hardt jeg kaster så lander kniven rett i nærheten, så de får tak i den hele tiden. Igjen og igjen. Det er helt forferdelig, sier Trine.

– Den drømmen har jeg hatt i mange, mange år.

REDD: Trine kjente i mange år på angst og redsel. Foto: Frank Melhus/TV 2

På TV

Årene går. Men traumet slipper ikke taket.

– Jeg slet veldig med meg selv, jeg slet veldig med selvbildet mitt. Ved det knivstikket så forsvant jo hele meg. Hvordan jeg så på meg selv, sier Trine.

– Det var den frykten.

Det er sommeren 2005. Det har gått 22 år siden hun så ham sist. Men nå er altså gutten fra den gang her i stua hennes, via TV-skjermen.

På TV forteller Arild at han har hatt rusproblemer, men at han nå er rusfri og arbeider med gatemagasinet =Oslo.

– Plutselig så dukker han opp igjen. Han som har hatt så mye med mitt liv å gjøre, med hvordan livet mitt ble, sier Trine.

– Så er han bare en fyr på TV.

Monsterbildet hun alltid har hatt av ham, stemmer ikke med mannen som er på tv.

– Jeg så han var engasjert i andre mennesker, at han brant for en sak.

Telefonen

Hun tenker seg om, lenge. Men til slutt bestemmer Trine seg for å ta kontakt med Arild. Kanskje et møte med ham kan hjelpe henne.

Hun ringer, og ikke mange dagene etter sitter de to ansikt til ansikt på en kafé. Da har det gått 22 år siden den skjebnesvangre dagen.

TOK KONTAKT: Trine bestemte seg til slutt for å ta kontakt med Arild etter 22 år. Foto: Frank Melhus/TV 2.

– Det å se ham foran meg, etter det bildet jeg har hatt av ham, det var helt rart, sier Trine.

– Han er veldig blek og ser kjempelei seg ut. Jeg følte nesten at jeg måtte trøste ham.

Trine skulle ønske at de hadde hatt denne praten mange år tidligere. For mens hun satt der ansikt til ansikt med mannen hun i mange år hadde fryktet, var det som om redselen hun hadde gått med i kroppen forsvant.

– Jeg ble overrasket. Jeg hadde ventet at det ville være en prosess som kom til å ta tid før man ville føle seg bedre. Men det som var så rart er at det bildet jeg hadde hatt av ham ble borte på et sekund.

– Det var bare så reparerende, sier Trine.

Arild skulle også ønske de hadde hatt den praten mange år tidligere.

STERKT: Arild er fortsatt sterkt preget når han snakker om at Trine tok kontakt med han. Foto: Odd Sprakehaug/TV 2

– Vi var to personer som bare ønsket hverandre godt, men som en gang hadde møttes i en så forferdelig kjip episode som hadde gjort så mye med oss, sier han.

– Vi var bare to dumme ungdommer, sier Trine.

Omveltning i livet

Det har gått over ti år siden de møttes den gangen. Men de holder fortsatt kontakten. Nå sitter de på en benk i Oslo og oppdaterer hverandre på siste nytt.

VENNER: I dag er Trine og Arild venner. Møtet endret livet til dem begge. Foto: Frank Melhus/TV 2

Livene deres har endret seg helt.

– Det ble en stor omveltning i livet, det betydde veldig mye for begge to, sier Arild.

– Jeg har aldri vært så lettet i hele mitt liv, som jeg var under den praten der, sier Trine.

Hun tar en lang pause.

– Det møtet med Arild er noe av det beste som har skjedd meg faktisk.

Se «Vårt lille land» på TV 2 Sumo