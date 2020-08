1. mai i år var aller siste frist for å få av piggdekkene. Da hadde bilistene i Sør-Norge faktisk fått ekstra god tid på seg.

Korona-pandemien og nedstengningen av Norge gjorde nemlig at denne delen av landet i år fikk samme frist som den som gjelder for Nord-Norge.

Å kjøre med piggdekk når vinteren over er hverken bra for kjøreegenskaper eller miljø. Likevel viser det seg hvert år at noen somler eller er sløve, og drøyer dekkskiftet godt over fristen.

Å bli stoppet med to piggdekk 13. august hører likevel med til sjeldenhetene. Men det var akkurat det føreren av en trekkvogn gjorde. Ekvipasjen ble vinket inn da Statens vegvesen hadde kontroll på Bergerønningen kontrollstasjon i Alvdal torsdag denne uken. Og der gjorde nok kontrollørene store øyne da de fikk se dekkutrustningen.

Ikke hverdagskost...

Espen Eggen i Statens vegvesen opplyser at piggdekkene var montert på begge sider på framakselen.

– Sjåføren sa at trekkvognen var solgt og at han skulle levere den, forteller Eggen.

– Hvor uvanlig er det å komme over kjøretøy med piggdekk, midt i august?

– Det er ikke hverdagskost, sier Eggen - som legger til at reaksjonen ble gebyr på 1.000 kroner.

8.000 i bombrikke-gebyr

Til sammen ble 60 tunge kjøretøy vinket inn i løpet av denne kveldskontrollen. 24 ble nærmere sjekket. Det resulterte i til sammen 11 kjøreforbud og én avskiltning. To sjåfører ble anmeldt.

Kjøreforbudene ble gitt på grunn av følgende forhold: Fem for avrenning av fiskevann, en på grunn av manglende leie/leasingavtale (råderett over kjøretøy). To hadde montert wire for å løse ut king pin, én hadde såkalt sikthindrende gjenstander i frontrute, ett kjøretøy manglet bremselys og én bred transport manglet merking.

To kjøretøy hadde også utløpt kalibrering på fartsskriver. Det ble skrevet tre kontrollsedler på tekniske mangler. Ett kjøretøy fikk 8.000 kroner i gebyr for manglende bombrikke-avtale.

