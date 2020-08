Har destruert millioner med munnbind: – Flere har alvorlige feil

Siden antydning om nasjonale råd for munnbind har Legemiddelverket hatt hendene fulle med aktører som vil inn på det norske markedet for å selge munnbind.

Bare siden mars har Legemiddelverket behandlet over 140 tollsaker hvor de har måttet stoppe utstyr som ikke oppfyller regelverket.

I 28 av de har det vært så alvorlige feil på utstyret at de måtte ødelegges.

– Noen av forsendelsene har alvorlige avvik. Vi har stoppet utstyr som ikke er CE-merket og som heller ikke har noen informasjon om hvem som har produsert utstyret. Da kan man heller ikke stole på at utstyret er sikkert og trygt å bruke, forklarer Ole Benny Østby, seniorrådgiver i medisinsk avdeling for Legemiddelverket til TV 2.

ALVORLIG: Mange av aktørene har alvorlige feil på utstyret som skal beskytte oss mot viruset sier Ole Benny Østby. Foto: Legemiddelverket

Da aktørene først kom inn på markedet i mars, var 5000 munnbind et stort antall. Måneder senere er dette ingenting med tanke på kvantumet som nå kommer inn over grensene.

– Vi så de første tollsakene allerede i mars. Forsendelsene vi hadde i begynnelsen syntes vi var store, de er små sammenlignet med forsendelsene i dag. Det kommer inn veldig store kvantum til oss, opplyser Østby videre.

Stor økning

De siste ukene har det vært en antydning om at det vil komme et nasjonalt råd om munnbind. Blant annet sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på tirsdag at folk må forberede seg på en anbefaling på kollektivtransporten.

De nye rådene er ventet å komme fredag.

TV 2 får bekreftet at det fra Helsedirektoratet vil bli anbefalt munnbind eller tøymunnbind enkelte steder og situasjoner fra fredag av.

Tolletaten: Stoppet 15 millioner

Det er tolletaten som foretar kontroll om munnbindene har de merkene som trengs. Så langt har de stoppet 15 millioner munnbind.

Noen av de blir til slutt godkjent, mens flere partier blir ødelagt eller sendt i retur.

– Jeg vil ikke spekulere i motivasjonen, men det er selvfølgelig mange som vil tjene penger i et lukrativt marked. Det er skummelt å begi seg utpå en import når man ikke kjenner til konsekvensene. Munnbind går på helse, så det er viktig at det er i orden, sier sier Åge Skår, seksjonssjef for grensekontrollen i Bergen.

Skår er bekymret for at munnbindene på markedet ikke er gode nok.

– Vi er bekymret for at munnbindene på markedene ikke er gode nok. Vi ser en del tilfeller hvor det er åpenbart ikke har kunnskap nok skal. Dette er et nisjeprodukt, og vi ser flere aktører ikke har den kompetansen som trengs, sier SKår.

Mange aktører

De ventede rådene har gjort at flere aktører vil på banen for å tjene penger.

– Legemiddelverket har merket en stor økning i antall henvendelser relatert til import av munnbind de siste to ukene. Det er stort sett nye aktører som ikke allerede er kjent med regelverket som tar kontakt, sier Østby i Legemiddelverket.

– Det er synd at det må bli destruert, men det viktigste er at utstyret er trygt å bruke, forklarer han videre.

Alvorlige avvik

Det er de som importerer som selv er ansvarlig for at regelverket blir oppfylt. Blir det ikke det, så må importørene selv ta regningen for destrueringen av munnbindene.

– Legemiddelverket kontroller forsendelser som ikke er unntatt fra regelverket. Når vi kontrollerer en forsendelse, så ser vi på merking av utstyret og grunnleggende dokumentasjon, forklarer Østby.