Fotballryktene: – Får kamp av United om backstjerne

Chelsea har lenge identifisert Ben Chilwell som drømmesignering på det trøblete venstrebackplassen. Så langt har ikke London-klubben maktet å komme til enighet med Leicester, som krever rundt 930 millioner kroner for landslagsbacken. Nå skriver Mirror at Manchester United også kaster seg inn i kampen om 23-åringen. Dermed kan det bli en budkrig som igjen vil øke Leicesters sjanser til å få pengene de ønsker seg. Chilwells kontrakt med Leicester går ikke ut før i 2024.

Se hva Chilwell kan få til foran mål øverst på siden!

Chelsea er også blitt koblet hyppig til West Hams Declan Rice, men foreløpig skal det ikke ha blitt lagt inn noe bud på midtbanespilleren, som også kan spille midtstopper. Rice, som har en fortid i Chelsea, er verdtsatt til over 900 millioner kroner av West Ham, skriver The Times.

Roma ønsker å hente Chris Smalling, som var på lån i den italienske hovedstaden forrige sesong, tilbake på permanent basis. Manchester United krever 230 millioner kroner for at det skal bli en realitet, skriver The Sun.

The Sun hevder også å ha eksklusive opplysninger om at Tottenhams Harry Winks er ønsket av Pep Guardiola i Manchester City. Den engelske midtbanespilleren har fått konkurranse på Spurs' midtbane etter kjøpet av Pierre-Emile Højbjerg. José Mourinho skal være villig til å selge Winks.

Telegraph skriver at Arsenal kommer til å offentliggjøre signeringen av Willian på en treårskontrakt i løpet av helgen.

Arsenal eg også ute etter å styrke midtbanen, og Thomas Partey fra Atlético Madrid er lenge blitt koblet til Gunners. Nå får Arsenal konkurranse. Gazzetta dello Sport skriver nemlig at også Juventus ser på muligheten for å signere 27-åringen fra Ghana.

Og det kan virke som det er flere endringer på vei i Juventus. Lagets nye trener, Andrea Pirlo, skal ifølge Goal.com har gitt beskjed til Sami Khedira og Gonzalo Higuain om at de kan forlate klubben i sommer.

Også Paulo Dybala kan være på vei bort fra Juventus, selv om argentineren har hatt en god sesong i Serie A. Manchester United og Tottenham har tidligere fått muligheten til å signere angriperen, og nå kan sjansen by seg igjen. Ifølge Mirror vil det imidlertid koste dem i overkant av en milliard kroner.

Express skriver at Everton jobber for at Napolis Allan skal bli gjenforent med Carlo Ancelotti på Goodison Park.