Munnbindråd for kollektivtransport på trappene

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde på en pressekonferanse sist fredag at nye anbefalinger kunne ventes om en uke. Han har også sagt at folk må være forberedt på at det kommer en anbefaling om bruk av munnbind.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier munnbind kan være et alternativ i situasjoner der folk står tett.

– Folkehelseinstituttet vurderer nå spesifikt bruk av munnbind som en mulig anbefaling for å ta ned risikoen for smitte når man ikke klarer å overholde 1-meteren, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI til NRK.

FHI og Helsedirektoratet skal fredag også møtes for å se på kriteriene for å endre nivåene i trafikklysmodellen mellom grønt, gult eller rødt. Flere kommuner har etterlyst klarere regler slik at restriksjoner kan innføres lokalt, etter hvordan smittesituasjonen er.

Pressekonferansen om koronasituasjonen holdes i Klima- og miljødepartementet klokken 14.

– Barn bør bruke munnbind

Professor Steinar Westin tar til orde for at alle barn over ti år bør bruke munnbind på steder med mye folk.

– I tette forsamlinger og på kollektivtransport, så tror vi absolutt at det er riktig at de også bruker munnbind. I hvert fall barn over ti år, sier Westin, som er professor i sosialmedisin ved NTNU, til P4-nyhetene.

Ifølge Westin er det stor usikkerhet og motstridende opplysninger i forskningsmiljøene rundt hvor smittsomme barn egentlig er når det kommer til korona.

– Fremdeles er det overraskende at vi ikke vet nok om barn kan smitte og hvor mye de kan smitte videre selv om de blir lite syke selv, sier Westin.

– Kan bli aktuelt for skolebarn

Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det kan bli et aldersskille.

– Det man går utifra i helsevesenet er at barn som er i skolealder begynner å komme i en alder hvor de kan bruke munnbind, mens det ofte er vanskelig for de som er under denne alderen, sier han og legger til:

– Så nøyaktig hvilken grense man vil sette gjenstår å se, sier Nakstad til P4.