Trump sår tvil om Harris kvalifiserer som visepresident

USAs president Donald Trump har hørt at Kamala Harris «ikke er kvalifisert» til å tjene som visepresident. Bakgrunnen er en konspirasjonsteori flere stempler som rasistisk.

Kamala Harris ble født i Oakland, California 20. oktober 1964. Hun har en far fra Jamaica og en mor fra India. På tirsdag ble hun den første svarte kvinnelige visepresidentkandidaten i amerikansk historie.

For å bli president eller visepresident i USA, kreves det at man er en amerikansk statsborger. For å kvalifisere som amerikansk statsborger må man enten ha amerikanske foreldre, eller være født på amerikansk territorium.

De siste dagene har enkelte høyreorienterte miljøer sådd tvil rundt hvorvidt Harris oppfyller kravene til å bli visepresident. En jusprofessor hevder at hennes ikke-amerikanske foreldre kan diskvalifisere Harris fra embetet.

Kamala Harris sammen med demokratenes presidentkandidat Joe Biden torsdag kveld. Foto: Carlos Barria/REUTERS

– Veldig alvorlig

Torsdag ettermiddag retweetet Jenna Ellis, en av Trumps valgkamprådgivere, anklagene mot Harris. Under Donald Trumps daglige pressekonferanse noen timer senere, ble presidenten konfrontert med jusprofessorens påstand.

– Jeg hørte i dag at hun ikke tilfredsstiller kravene, og den juristen som skrev det er en veldig kvalifisert, veldig dyktig jurist, svarte Trump.

– Jeg aner ikke om det stemmer. Jeg vil anta at demokratene undersøkte det før hun ble valgt som deres visepresidentkandidat, la presidenten til.

– Men det er en veldig alvorlig... De sier at hun ikke er kvalifisert fordi hun ikke er født her, fortsatte presidenten.

– Rasistisk

At Harris er født i USA er hevet over enhver tvil, ifølge flere advokater AP News har snakket med. Ettersom alle som er født i USA også er amerikanske statsborgere, er foreldrenes statsborgerskap av liten betydning.

– La oss bare være ærlige om hva dette er: En rasistisk floskel vi slenger ut når en farget kandidat har foreldre som ikke var amerikanske statsborgere, sier Jessica Levinon, jusprofessor ved Loyola Law School til nyhetsbyrået.

Anklaget Obama

I flere år støttet USAs president Donald Trump en falsk konspirasjonsteori, som hevdet at daværende president Barack Obama var født i Kenya. Ettersom Obamas far ikke er fra USA, ville dette diskvalifisert ham fra å bli president.

Barack Obama måtte le da journalister konfronterte ham med Trumps påstander i 2011. Foto: J. Scott Applewhite/AP Photo

Også disse anklagene var grunnløse, og Obama kunne ved hjelp av sin mye omtalte fødselsattest bevise at han var født i USA.

Jusprofessoren John Eastman leder konspirasjonsteorien mot Harris. Mens Harris er født i USA, hevder Eastman at dersom hennes foreldre ikke var amerikanske statsborgere på tidspunktet hun ble født, vil heller ikke Harris være det. Flere juridiske eksperter avfeier påstanden.

– Alle som er født i USA er amerikanske statsborgere. Dette har vært Høyesteretts linje siden 1890. Kamala Harris er født i USA, sier grunnlovsekspert Erwin Chemerinsky til BBC. Han beskriver Eastmans teori som «veldig tullete».