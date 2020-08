Kraftig tordenvær i Oslo: – Mye mer intenst enn vi trodde

Kraftig lyn og tordenvær preger store deler av hovedstaden like før midnatt. Meteorologen sier været er overraskende kraftig.

Like etter 23.30 melder politiet i Oslo at de rykker ut til to adresser sammen med brannvesenet etter nydnnedslag i boliger.

– Det er ikke meldt om skadde personer. Trolig en del materielle skader, skriver politiet på Twitter.

– Et kraftig smell

Det første lynnedslaget traff en bolig i Bakerovnsgrenda i Bærum.

– Det kan tyde på at det har vært et kraftig smell. Det høres dramatisk ut, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2. Politiet har akkurat ankommet stedet, og har så langt ikke oversikt over skadeomfanget.

– Det fremstår ikke som noen er skadet, heldigvis, sier Pedersen. Han sier nødetatene vil vurdere om beboerne trenger helsetilsyn.

Himmelen lyste opp over Kruttverket i Nittedal. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Det andre lynnedslaget traff Nedre Stabburveg i Tåsen/Brekke-området. Dette førte til strømbrudd i den aktuelle boligen.

– Det var noe røyk, men ikke noe branntilløp, forteller Pedersen. Ingen ble skadet og nødetatene har nå reist fra stedet.

Ungdommer til legevakten

Politiet har også fått meldinger om at noen personer, ikke direkte har blitt truffet av lynet, men har kanskje oppholdt seg svært nært når det smalt.

På Vettakollen har ambulansepersonell tatt seg av tre gutter, etter at de har vært eksponert for et lynnedslag. De er kjørt til legevakt og vil være der for observasjon.

– Det fremstår ikke som de er alvorlig skadd. De var på leir med foresatte, og blir ivaretatt av dem, sier Pedersen.

Hittil har ikke politiet mottatt veldig mange meldinger knyttet til tordenværet, men Pedersen sier de antar det vil komme flere i løpet av natten.

– Det er mindre strømutfall som gjør at det går alarmer rundt omkring, så vi håndterer det også.Det medfører en del utfordringer. Det er mye lynnedslag.

Overraskende kraftig

Meteorolog Ina Ynnesdal ved StormGeo bekrefter at det er heftige krefter i sving.

– Det er et skikkelig tordenområde rett over Oslo, det er ganske intenst, sier Ynnesdal. Mens meteorologene forventet tordenvær i hovedstaden, er de overrasket over den voldsomme styrken.

Meteorologen er overrasket over det kraftige tordenværet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

– Det er overraskende at det er så mye utslag. Det har vært forventet tordenvær, med et bygeområde fra vest som nå er innover Østlandet. Det har virkelig utviklet seg med voldsom kraft over Oslo-området, forteller Ynnesdal.

Hun sier det kan være lurt å ta forholdsregler.

– Man bør holde seg unna det verste. I tillegg kommer det styrtregn og kraftig vind som følge av tordenværet, så om man har løse gjenstander ute bør man passe på disse, avslutter meteorologen, som forventer at tordenværet vil gi seg i løpet av natten.

Mer torden - mindre bråk

Tordenværet har imidlertid ført med seg én positiv ting for de som har mistet nattesøvnen.

– Det har satt en stopper for meldingene om festbråk og slikt. Det har avtatt noe. Som sagt, det er et ekstremt kraftig tordenvær slik vi ser det. Vi forventer at det kommer flere henvendelser, sier operasjonsleder Pedersen.