Nominert til Amanda for første gang

Skuespiller Josefine Frida Pettersen (24) er nominert til prisen for beste kvinnelige skuespiller i årets Amandaprisutdeling for rollen som Mirjam i filmen «Disco».

Pettersen er spent på utdelingen og synes det er en ære å bli nominert.

– Det føles veldig bra! Jeg synes det er superstas, sier hun til God kveld Norge kvelden før utdelingen.

– Man føler man får en liten bekreftelse på at man har jobbet hardt og at folk likte jobben jeg gjorde i «Disco», legger hun til.

Beste kvinnelige skuespiller

Henriette Steenstrup er også nominert i samme kategori for filmen «Barn», det er også Andrea Bræin Hovig for filmen «Håp».

Dette er personer Pettersen ser opp til.

– Det er utrolig stas å være nominert med Andrea og Henriette som er så flinke, sier hun.

«Disco» er den første filmen 24-åringen spiller i, og hun har derfor aldri vært nominert tidligere.

Selv tenker Pettersen å fortsette å jobbe som skuespiller så lenge hun kan og synes det er gøy.

Fem nominasjoner

Filmen «Disco», som kom ut i fjor, har totalt fem nominasjoner: Beste regi, beste kvinnelige skuespiller, beste maske/sminke, beste lyddesign og beste foto.

– Alle de andre som er nominert er superfortjent. Jeg synes det har vært fantastisk å jobbe med Jorun (Myklebust Syversen, journ.anm.), og Marius (Matzow Gulbrandsen, journ. anm.) har vært en viktig person for meg på settet, forteller Pettersen.

JOSEFINE FRIDA PETTERSEN: «Disco» skuespilleren ble først kjent gjennom NRK-serien «Skam». Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jorun Myklebust Syversen har regi på filmen, mens Marius Matzow Gulbrandsen har foto på «Disco».

Hun gleder seg til å se alle igjen i Haugesund på Amandaprisutdelingen, ettersom det er en stund siden sist hun så dem nå.

Smitteverntiltak under utdelingen

Koronautbruddet vil påvirke gjennomføringen av prisutdelingen, men utdelingen skal for det meste se nokså lik ut.

Tonje Hardersen, sjef for Den norske filmfestivalen, forteller at de tar smittevern på alvor under prisutdelingen og har utarbeidet en grundig smittevernplan.

– Utdelingen gjennomføres i tråd med gjeldende regler og råd fra smittevernoverlegen i Haugesund, og det er fullt fokus på avstand, renhold og hygiene i alle ledd og til alle tidspunkt, sier Hardersen.

Korona vil ikke ha noen påvirkning på selve innholdet, men de har færre personer i salen enn vanlig. Det vil også være to seter mellom hver «husstand».

– De nominerte og prisutdelerne får tydelig beskjed på forhånd om at de ikke kan klemme eller håndhilse, forklarer Hardersen.

Hun mener at når de har gode smittevernrutiner som blir fulgt, så er hun ikke bekymret for at det skal oppstå smitte under prisutdelingen i Haugesund.

Skuespiller Pettersen tror ikke korona vil sette noen demper på stemningen under selve Amandaprisutdelingen.

– Jeg synes det er kjempebra at de tar de forholdsreglene som er nødvendig, slik at alle vi kan føle oss trygge, sier hun.