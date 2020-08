Diomande terminerte kontrakten med Los Angeles FC

Adama Diomande (30) er ferdig i Los Angeles FC etter drøyt to år i klubben. Det melder han selv i sosiale medier.

– Med de mange familieprioriteringene i livet mitt, har jeg bestemt meg for å terminere kontrakten min med umiddelbar virkning for best å kunne ta meg av mine elskede, skriver Diomande på Instagram.

– Selv om jeg vil savne alle i Los Angeles Football Club, har jeg tenkt nøye gjennom denne beslutningen og kommet til at det vil være til det beste for alle parter, fortsetter angriperen.

– Vil aldri glemme

«Dio» takker klubben for å ha vist forståelse og fansen for støtten.

– Jeg vil aldri glemme de verdifulle erfaringene og øyeblikkene vi har delt på og utenfor banen, sier han.

30-åringen har gjort sine saker bra i USA, og står med solide 20 mål og elleve målgivende på 44 kamper for LAFC.

Rasismeoppgjør

Han gjorde seg også bemerket med et sterkt rasismeopprør i sin første sesong i klubben.

– For første gang i løpet av karrièren min ble jeg kalt «N-ordet» på banen, innledet han et Instagram-innlegg etter Los Angeles' 3-2-seier over Portland Timbers i juli 2018.

– De kommer til å beklage og be meg om å overse det, men hvis jeg ikke sier fra, kommer rasismen bare til å fortsette å vokse. Uavhengig av nasjonalitet, hudfarge, religion eller hvilket språk du snakker, er vi alle mennesker. Vi bør respektere hverandre uansett hva, slo Diomande fast.