Duket for stjerneduell: – Han er den komplette spissen

– Det er ikke bare et storoppgjør og en gigantkamp mellom to av de virkelig store i europeisk fotball. Det er også en duell mellom to helt spesielle spillere.

Det sier Brede Hangeland foran duellen alle har snakket om i europeisk fotball denne uken.

Bayern München mot Barcelona i kvartfinalen i Champions League. Robert Lewandowski mot Lionel Messi.

Sammen med ekspertkollega Simen Stamsø-Møller har Hangeland tatt for seg den individuelle duellen mellom de to, og forsøkt å sette ord på hvorfor de to stjernespillerne er så enorme på hvert sitt vis.

– Det er ingenting som tyder på at Lewandowski skal slutte å score mål. Snarere tvert imot. Han har holdt det gående i et tiår og har vært gnistrende god også i årets Champions League-sesong. Han scorer noen vanvittige mål på alle mulige måter. Lewandowski er den komplette spissen, sier Hangeland.

Bayern Münchens polske stjernespiss har funnet veien til nettmaskene hele 13 ganger så langt i turneringen denne sesongen, og tidligere landslagskaptein og Premier League-stopper Hangeland trekker frem de dødelige spissinstinktene som avgjørende faktorer.

– Det å være på rett sted til rett tid, lukte mål og bruke maksimal energi i de avgjørende situasjonene scorer Lewandowski en del enkle mål på. Det at han er inne i boksen som en gjedde i sivet. Han er posisjonert rett, helt på offsidegrensen, og scorer derfor masse, masse mål som ikke nødvendigvis er så fine, men som betyr mye for laget, sier TV 2s fotballekspert.

Hyller Lewandowskis hodespill

Hangeland har selv opplevd å tape 0-1 etter et Lewandowski-mål under en privatlandskamp mot Polen i 2011, og omtaler nå 31-åringen som «målscorer med stor m» og en komplett spiss. Måten Bayern-strategen evner å møte innlegg og espedere dem videre i nettet på er også en faktor.

– Han er ursterk i hodespillet, har god timing, bra fysikk og god spenst. Og han har evnen til å dukke opp der ballen detter ned. Han er livsfarlig for motstanderen, fordi han scorer så mange typer mål, sier den tidligere stopperkjempen.

Rekorden for antall Champions League mål i en og samme sesong tilhører Cristiano Ronaldo, som scoret hele 17 ganger for Real Madrid da de gikk til topps i 2013/14-sesongen. Nå tror TV 2s ekspertise at den rekorden kan stå for fall, men så må man også ta fredagens motstander med i betraktningen ...

– Ingen blir overrasket om han topper den statistikken hvis han går helt til finalen. Men da må han forbi verdens beste spiller i kvartfinalen, sier Hangeland, og lar ekspertkollega Stamsø-Møller presentere den andre parten i fredagens gigantduell.

Sammenligner Messi med Ronaldo i Madrid

På motsatt banehalvdel på Estádio da Luz står nemlig ingen ringere enn Lionel Messi. Argentineren har med sine magiske raid, enorme teknikk, balanse og scoringsevne briljert på verdensscenen siden midten av forrige tiår, og inneværende sesong er intet unntak.

– Det er helt umulig å finne nye ord for å beskrive ham. Nå har han herjet på fotballbanen i 15 år, og han fortsetter å gjøre det denne sesongen. Det er ikke en utenomjordisk sesong når det gjelder målproduksjon, for han har jo vært oppe i 60/70 mål, men han er fortsatt like forbasket god i fotball, sier Stamsø-Møller.

Messi har siden debuten for Barcelona i 2004 vunnet alt som er verdt å vinne på klubbnivå på spansk og europeisk jord, men nå er det fem år siden den siste av foreløpig fire Champions League-pokaler kunne hentes hjem. Skulle han klare å vinne sin femte i år, blir det på en annen måte enn tidligere ifølge TV 2s ekspert.

– Han bærer laget i Champions League. Man snakker om at Cristiano Ronaldo har båret et litt haltende Real Madrid i mange sesonger, og det er det Messi gjør nå med Barcelona. For spillerne rundt ham er ikke der de bør være, men Messi er like god til å score mål og til å spille fri andre, sier Stamsø-Møller, og fortsetter:

– Jeg tenker at hvis Barcelona nå går hele veien nå i Champions League, i 2019/20-sesongen, så kommer det til å bli husket som sesongen hvor Messi bar dem dit. Det var ikke Xavi, Iniesta og alle disse gutta som stod bak. Det var Messi, og omtrent bare ham.

Europas to mest produktive spillere

Fredagens stjerneduo har soleklart flest målpoeng i de fem store europeiske ligaene denne sesongen, der Lewandowskis 53 mål og åtte målgivende i alle turneringer gir ham en totalsum på 61.

Tre bak følger Messi, som på mye jevnere vis står med 31 scoringer og 27 målgivende pasninger. Fredag kan det smelle på ny.

– Får ikke en eller begge disse hovedrollene i kveldens kamp, blir jeg veldig overrasket, sier Stamsø-Møller.

– Det er to av verdens absolutt beste spillere. To av verdens absolutt beste lag. Det er ingen annen grunn til å gjøre noe annet enn å skru på og se Bayern mot Barcelona, sier Hangeland.

