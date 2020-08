Refses for Spania-tur: – Det er ikke ulovlig å dra dit

Cristian Brennhovd (20) fra «Ex on the Beach» bestilte Spaniatur sammen med kjæresten Sandra Fjeldberg (20) og valgte å dele ferieplanene sine på Instagram.

Begge la ut bilde av værmeldingen for Marbella - det fikk både Jodel og Instagram til å koke. Selv forteller han at turen allerede var planlagt og bestilt før landet ble markert som rødt.

– Spania var grønt da jeg bestilte. Det er ikke ulovlig å dra dit, sier Brennhovd til God kveld Norge.

20-åringen forteller at hans far har en leilighet i Marbella, som de skal bo i, og forteller at de dermed ikke kommer til å bo tett på folk.

Provoserer

Brennhovd har selv valgt å publisere noe av kritikken han har fått fra applikasjonen Jodel i sin Instagram-historie.

– Jeg skjønner at de blir sinte og reagerer, sier han og legger til:

– Innlegget var litt ment for å provosere også. Jeg ville se reaksjonen, forklarer han.

20-åringen mener det er like stor sjanse for å bli smittet i Norge, ettersom det har vært flere fester den siste tiden der folk har opplevd å bli smittet.

– Jeg tar mine forholdsregler og er klar over konsekvensen av å velge å dra, sier han.

Brennhovd legger til at i Spania er det påbud om munnbind, noe det ikke er i Norge. Han er også klar over hva utenlandsturen innebærer for han når han kommer tilbake til Norge.

– Når vi kommer hjem igjen, skal vi selvsagt i karantene. Det skal jeg følge, forteller han.

Noen på Jodel hevder at Brennhovd ikke skal til Spania, og at det hele bare dreier seg om et PR-stunt for å få oppmerksomhet. Brennhovd avkrefter dette.

– Mange tror vi gjør dette for PR og bare tuller, men ingenting av det vi har gjort er tull. Og det er heller ikke tull at vi skal til Spania om et par dager, understreker han.

– Påvirker ikke

Brennhovd har forståelse for at han har en stor følgerskare på Instagram som ser opp til han og følger med på det han gjør. Han tror likevel ikke at hans valg om å dra til Spania har så stor påvirkning for følgerne.

– Jeg tenker at de som er over 18 år er myndige og kan bestemme selv og ta egne valg. Mens de som er under 18 år får nok beskjed fra sine foreldre at de ikke kan dra, sier han.

Selv om han velger å reise nå, føler han ikke at han oppfordrer andre om at det er greit å reise dit.

– Jeg føler ikke at jeg oppfordrer til å reise, som sagt har vi egen leilighet der slik at vi ikke bor oppå andre, forteller Brennhovd.

20-åringen ønsker også å få sjekket seg for eventuell smitte når han kommer hjem igjen.

– Selvfølgelig er det en sjanse for å bli syk. Jeg ønsker å ta en koronatest med en gang jeg kommer tilbake. Jeg betaler gjerne for å kunne gjøre det samme dag som vi kommer hjem til karantene, forklarer Brennhovd.