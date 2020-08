Høie om Støres smittetall:– Fundamentalt feil

– Det er spesielt at Støre sier noe som er så fundamentalt feil, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

Han viser til et utsagn Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde i statsministerduellen til TV 2 klokken 18.30.

– Jeg opplever nå en uro og en utrygghet blant folk fordi smitten er på vei opp, og nær 100 av den kommer fra utlandet, sa Støre.

– Ville økt uansett

Helseministeren viser til at han senest i går svarte Arbeiderpartiet på Stortinget om dette. I svaret til stortingsrepresentant Tuva Moflag skriver Høie:

« Fra uke 29-31 (13. juli til 2. august) var det 255 (82 %) av de 346 meldte tilfellene som hadde kjent smitteland. Av disse hadde 163 (74 %) blitt smittet i Norge og 92 (36 %) hadde blitt smittet under utenlandsreise.»

Han peker på tre hovedårsaker til den økte smittetrenden: Utbruddet på Hurtigruta, smitte i utlandet og smitte på fester.

– Selv om vi hadde hermetisk lukket Norge så hadde vi altså sett noe økt smitte når folk fester uten en meters avstand. Derfor var jeg så tydelig før ferien at vi ikke kan ta ferie fra smittevern, sier Høie.

Kommunikasjonssjef for Arbeiderpartiets stortingsgruppe Jarle Roheim Håkonsen svarer slik på hvor Støre har tallet sitt fra:

- Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor stor andel som kan spores til utlandet, men faktum er at det gjelder en svært betydelig del. Men vi kommer ikke til å fortsette å bruke begrepet nær 100 prosent, sier Håkonsen.

Slo tilbake

Solberg nølte ikke med å svare på Ap-leder Jons Gahr Støres smitteslakt da hun stilte i duell i Nyhetene 18.30 på TV 2.

Støre sa til TV 2 tidligere torsdag kveld at testsentre på flyplasser, grenseoverganger og havner skulle vært på plass før regjeringen ga grønt lys til reiser til Europa.

– Eksemplene han bruker viser til saker hvor man har innrømt at det har vært brudd på smittevernreglene, sier Solberg.

Støre viste til at reisende igjen nå kommer hjem fra Europa med smitte, i tillegg til arbeidsinnvandrere som ikke blir testet i Norge.

– Vi har sett svenske helsearbeidere som går rett i jobb uten å teste seg i Norge, og vi har sett filippinere som kommer uten at de blir testet i Norge, sa Støre.

Solberg mener det er en upresis framstilling av saken.

– Den ene sykepleieren det var snakk om ble testet først, og så fikk hun jobbe, men hun burde blitt dobbelttestet, sier Solberg.

– Etterpåklokskap

Statsministeren peker også på at ingen i opposisjonen etterlyste testsentre før Stortinget tok sommerferie.

– Det har et lite preg av etterpåklokskap dette her. Nå som vi innfører dette får vi tilbakevirkende støtte, og beskjed om at dette burde vi innført tidligere, sier Solberg.

- Falsk trygghet

Hun mener også Støre skal være varsom med å skape et inntrykk av at økt testing ved grenseoverganger og på flyplasser vil stoppe smittespredningen fullstendig.

– Mange tester først negativt og så positivt. Dermed kan tester tidlig i sykdomsforløpet gi falsk trygghet, sier Solberg.

Hun viser også til at det gis med relevant informasjon om norske smittevernregler på SMS til alle som kommer til Norge med et utenlandsk nummer.