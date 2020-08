– Følger ikke ungdommene påleggene våre, har vi et ris bak speilet

Politidirektør Benedicte Bjørnland er tydelig på at dersom påleggene fra politiet ikke blir fulgt, vil det ende med anmeldeleser og bøtelegging.

Etter flere netter med høytlytt festing blant studentene har politiet fått nok. I Trondheim vurderer blant annet politiet å anmelde studenter som forstyrrer natteroen etter klokken 23.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at dersom man ikke følger de oppfordringene som politiet kommer med, vil det ende med anmeldelse og bøtelegging.

– Vi oppfordrer først og fremst å be personer vennlig om å avslutte festen og bråket som forstyrrer natteroen. Følger man ikke de oppfordringene komme vi til å anmelde og bøtelegge.

Se hele intervjuet øverst i saken.

Lokale variasjoner

I Trøndelag mottok politiet over 30 klager på festbråk natt til torsdag. I Bergen mottok politiet 44 klager på tre timer, og i Oslo ble det loggført omtrent 30 klager knyttet til feststøy.

Hun forklarer at det er lokale variasjoner i hvor store utfordringene er. Derfor er det ikke gitt at politiet legger seg på samme linje.

– Følger ikke ungdommene våre pålegg, har vi et ris på bak speilet – og det er å anmelde og bøtelegge.

– Kan vente seg strenge straffer

Denne uken har det vært svært travle netter for politiet, samtidig som smittetallene har økt. Bjørnland understreker at politiet gjør sitt for å forebygge smitte.

– Vi har også muligheten til å straffeforfølge de som bryter isolasjon eller karantenepåbud. Dersom det er et arrangement som bryter med antall tillatte deltakere, kan vi straffe det også, sier hun og legger til:

– De kan vente seg strenge straffer.

Unødvendig krefter

Den siste uken har politiet i storbyene mottatt titalls med meldinger om festbråk. På grunn av den store pågangen, rekker ikke politiet å sjekke alle meldingene som kommer inn.

– Vi rekker ikke overalt og må derfor prioritere de mest alvorlige hendelsene.

Hun skulle ønske politiet slapp å bruke tid og krefter på meldinger om festbråk.

– Vi har ofte mer alvorlige ting å følge opp. Nå er vi en svært krevende situasjon med økende smittefare for en veldig alvorlig sykdom, og da må vi også trå til på dette, sier hun.

Hun skulle heller sett at ungdom og voksne fulgte smittevernrådene fra myndighetene.

– Når det ikke skjer må vi bruke resurser på det. Det skulle jeg ønske vi slapp.