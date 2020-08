Jumbo-Vismas Primoz Roglic (30) viste styrke på den andre etappen av Critérium du Dauphiné.

Med 650 meter igjen til toppen av Col de Porte distanserte sloveneren de øvrige sammenlagt-konkurrentene og tok over ledertrøyen.

Nå seiler 30-åringen opp som den heteste vinnerkandidaten i Tour de France.

– Han er «outstanding», og viser et voldsomt bredt spekter som syklist. Han er god i avslutningene, han er god til å klatre og han er en formidabel temporytter, ikke minst vil tempoetappen til La Planche des Belles Filles (den nest siste Tour-etappen) passe Roglic som hånd i hanske. Han seiler opp som den virkelig store favoritten i Tour de France, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

At hans hjelperyttere også holder ypperste verdensklasse gjør ikke sjansen til Roglic noe mindre.

– Han har et lag som et strålende. De slo litt sprekker i dag, Tom Dumoulin og Steven Kruijswijk slet på slutten, men så dukker amerikaneren Sepp Kuss opp. Og de har George Bennett i tillegg. De har et formidabelt lag rundt Primoz Roglic, mener Kaggestad.



Tungt for Team Ineos

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) knep andreplassen, åtte sekunder bak Roglic. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) ble nummer tre, på en dag der Team Ineos lenge dominerte.

Men etter å ha styrte feltet gjennom dagen, satt det ikke på de siste kilometerne. Egen Bernal ble lagets bestemann på tiendeplass.

Kaggestad vil likevel ikke krisemaksimere.

– De sier en utholdenhetsutøver klarer å bevare toppformen i tre-fire uker. Tour de France er om tre uker, og det fortsatt 14 dager igjen til det starter. Er du i toppform nå, er det lite sannsynlig at du klarer å bevare formen gjennom Tour de France, sier Kaggestad.

Uten at det rokker ved troen hans på Primoz Roglic.

– Han viser han er i form hele året, sier sykkeleksperten.

Ingen nordmenn markerte seg

Ingen av de norske på start var med på å sette preg på torsdagens etappe. Carl Fredrik Hagen på Lotto Soudal-laget var langt bak og endte som beste nordmann på 45. plass nesten 17 minutter bak.

Beste mann på hans lag ble belgiske Harm Vanhoucke på en 28.-plass, 2,16 bak.

De andre norske gjorde det slik: 87) Vegard Stake Laengen (UAE) 16.59, 124) Edvald Boasson Hagen (NTT) 24.41, 133) Sven Erik Bystrøm (UAE) 24.52, 135) Alexander Kristoff (UAE) 24.54.

(©NTB)