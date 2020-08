Støre angriper Solbergs Europa-åpning: – Uforsvarlig!

For første gang går Ap-lederen til angrep på Erna Solbergs håndtering av gjenåpningen av samfunnet. Han mener åpningen for Europa ble gjort uten nødvendige tiltak.

– Regjeringen var bakpå i mars, og jeg mener det er uforståelig og uforsvarlig at de ikke nå hadde dette på plass, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

Testsentre på flyplasser, grenseoverganger og havner skulle vært på plass før regjeringen ga grønt lys til sydenreiser i Europa, mener Ap-lederen.

– Regjeringen har ansvaret

Ap-lederen mener Solberg burde lært av konsekvensene av Bergamo-flyet som landet på Torp i mars.

– Vi har en tung lærdom fra mars da smitten kom til Norge fra Nord-Italia, Asia og Østerike. Reisende gikk rett ut i samfunnet uten å bli testet, eller få informasjon, og spredte smitten i samfunnet. Nå ser vi det samme igjen, sier Støre.

Han viser til at reisende igjen nå kommer hjem fra Europa med smitte, i tillegg til arbeidsinnvandrere som ikke blir test i Norge.

– Vi har sett svenske helsearbeidere som går rett i jobb uten å teste seg i Norge, og vi har sett filippinere som kommer uten at de blir testet i Norge.

Han er tydelig på hvem han mener har ansvaret for konsekvensene av manglende testing.

– Det er regjeringen som har ansvaret for det, sier Støre.

Se TV 2s mini-partilederduell mellom Støre og Solberg øverst i saken.

For frivillighet

Ap-lederen mener det i tillegg til testtilbudet ved flyplasser, havner og grenseoverganger, burde bli gitt grundig informasjon om karantenereglene.

– Men det er frivillig å teste seg, og hvor begrensende på smittespredningen ville det egentlig vært å ha dette tilbudet om testing på plass?

– Frivillighet er et viktig prinsipp i folkehelsearbeidet. Derfor mener jeg at det skal være frivillig å teste seg, sier Støre.

Han understreker også at han støtter Solberg i å åpne for Europa, men at regjeringen da burde vært bedre forberedt.

– Men har du selv etterspurt dette testregimet fra regjeringen?

– På Stortingets siste møte spurte jeg regjeringen om deres plan for å øke testkapasiteten. Solbergs viste da til at skal øke kapasiteten og teste fem prosent av befolkningen i høst, når hostingen og harkingen typisk inntreffer. Det burde vært på plass før regjeringen åpnet for Europa, mener Ap-lederen.

Tirsdag varslet regjeringen at det vil komme teststasjoner innen kort tid. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig.

Det anslås at det kan være aktuelt med rundt 14 slike testsentre i første omgang. Blant kommunene som har takket ja til å være med på dette er: Oslo, Stjørdal, Sola, Eidskog, Marker, Larvik, Bamble, Bodø, Sandefjord, Ullensaker og Sør-Varanger. Oslo lufthavn opplyser til TV 2 at testområdet er på plass tidligst fredag.

– Urovekkende kuttplaner

Støre er også urolig for hvordan kommunene skal løse testregimet i tillegg til de andre uforutsette kostnadene som kom med koronakrisen.

- I kommuner over hele landet sitter de akkurat nå og planlegger kutt i velferd fordi de ikke blir kompensert av regjeringen. Det er urovekkende, sier Støre.

Kommunalminister Nikolai Astrup har satt ned arbeidsgruppe der KS er inkludert som skal lage en egen kompensasjonsordning for kommunene, men det holder ikke mener Støre.

– Det trengs mer i friinnterker til kommunene nå, mener han.

Advarer mot pekefinger

Denne uken kom regjeringen med en kraftig advarsel til unge studenter på vei inn i fadderuka.

– Mange frykter at fellesskapet vi alle savnet så sårt da Norge stengte, skal gå tapt på fuktige fester. Det er fare for det, sa helseminister Høie.

Støre mener det ikke er riktig tilnærming.

– Jeg vil advare mot å rette pekefingeren mot en enkeltgruppe. Vi kan alle bli påminnet en metersregelen, men det blir ikke riktig å individualisere ansvaret for smittespredningen.

Han mener tvert imot at det er få som har lidd mer under konsekvensene av nedstengingen enn de unge.

– De unge, spesielt de med lite utdanning, er de som har mistet jobbene sine først, og mange har fått en helt annen skolehverdag.

Statsminister Erna Solbergs statssekretær opplyser at Solberg ikke har anledning til å kommentere saken torsdag ettermiddag.