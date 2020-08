Erna Solberg (H), terningkast 3

Kunnskapsrik og tidvis veldig god pedagogisk på smittevern. Men i stedet for å svare konkret på kritikken mot gjenåpningen av landet, og kanskje ta noe selvkritikk, går hun til motangrep, angriper opposisjonen for etterpåklokskap og etterlyser ydmykhet fra dem. Vågalt for en statsminister som tross alt har hatt monopol på smittevernet det siste halve året.

Blir i sum litt for opptatt av å kritisere opposisjonen, fremfor å forsvare seg selv. Men er kunnskapsrik og tidvis god pedagogisk på smittevern. Prøver å fremstå statskvinne-aktig når hun prøver å løfte oljeskattedebatten til et høyere nivå, men blir litt famlende og lykkes ikke helt når hun skal vri det over til å snakke om satsing på kompetanse og gründere. Kanskje hun er litt for tilbakelent og avslappet etter på ha fått mye ros for koronahåndteringen?

Jonas Gahr Støre og Erna Solberg i partilederdebatten under Arendalsuka. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix

Jonas Gahr Støre (Ap): Terningkast 4

Har en fordel av å åpne startet ballet med sitt angrep på regjeringens manglende tiltak på grensene etter at de gjenåpnet grensene. Hadde en klar strategi. Skal ha pluss for å vektlegge konkrete tiltak som Ap ville ha gjort, og som regjeringen ikke har gjort. Fremstod i det store og hele roligere enn tidligere, stresset ikke, men hvor ble det av smilet og glimtet i øyet?

Drar debatten om eldre elegant fra sin egen gamle mor og over til ungdommen, som han mener virkelig trenger støtte i denne perioden. Dreier fokuset over på de unges fortvilte situasjon på arbeids- og boligmarkedet, med konkrete forslag til tiltak.

Men Støre står for dagens største tabbe. Også denne gangen havnet han i full krangel med Trine Skei Grande. Det ser ikke bra ut med de to i nok et kjeklete munnhuggeri, men han krasjlandet fullstendig da han ba Trine invitere seg hjem til kattene sine. Fremstod som hersketeknikk mot Grande, som ikke har kunnet være på stortinget på grunn av egen helsesituasjon. Debattens lavmål.

Siv Jensen (Frp): Terningkast 5

Kom godt i gang med sitt krav om obligatorisk testing ved grensa. Men svakt at hun vred seg unna da programleder spurte om det betydde tvang. Var også alene om å kritisere regjeringen for skjenkestoppen ved midnatt. Klarte dermed å skille seg ut fra de andre.

Fremstod som oljenæringens mest kompromissløse forsvarer. Virket litt skuffet da Sp-lederen kom henne i forkjøpet med fokuset på de eldre.

Klarte å distansere seg fra den regjeringen hun selv har vært en del av i over seks år. En god debatt av Frp-lederen som ser ut til å trives litt mer i opposisjonsrollen.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Terningkast 4

Starter nesten som en parodi på seg selv ved å sette nedstengt breddeidrett i distriktene opp mot restaurant-åpning på Aker Brygge i Oslo. Men går nok hjem hos kjernen.

Duellen mot Bastholm kledde han godt. De to snakket fullstendig forbi hverandre til to helt forskjellige velgergrupper. Han snakket om arbeidsplasser til familier i lokalsamfunnene, mens hun snakket om utslipp og det grønne skiftet. Men han ble altfor kjeklete og avbrøt for mye i plenumsrunden.

Trygve Slagsvold Vedum og Une Aina Bastholm i partilederdebatten under Arendalsuka. Foto: Tor Erik Schrøder

Vedum var veldig alvorlig til han å være, og det tok dessuten nesten halvannen time før vi så han smile og le. Og så jeg en antydning til sinnarynke i pannen tidligere i debatten? Jeg savner ikke latteren, men få gjerne smilet tilbake.

Trine Skei Grande (V): Terningkast 2

Ingen pangavslutning på partilederkarrieren for Skei Grande. Sliter med å forsvare både smitteverntiltakene i starten, selv om hun kommer seg litt etter hvert. Får derimot en ny bråstopp da hun må forsvare oljeskattepakken og klarer ikke svare på om den kan føre til økte utslipp. Prøver å vri det til et angrep på Støre. Det fungerer ikke. Er litt uheldig ved at hun flere ganger havner i munnhuggeri med både Støre og Vedum. Det taper de på alle tre. Er prinsipiell på sitt forsvar av globalisering, men litt vanskelig å få tak i Venstres konkrete politikk.

Erna Solberg, Trine Skei Grande, Kjell Ingolf Ropstad og Siv Jensen i partilederdebatten under Arendalsuka. Foto: Tor Erik Schrøder

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Terningkast 1

Sliter med sitt forsvar av regjeringens krisetiltak. Blir tydelig at han forholder seg til innøvde talepunkter. Men skal ha litt pluss for at han er den fra regjeringen som innrømmer at en del av tiltakene ved flyplassene godt kunne ha kommet tidligere, men virker defensiv hele veien.

Audun Lysbakken og Kjell Ingolf Ropstad i partilederdebatten under Arendalsuka. Foto: Tor Erik Schrøder

Duellen mot Lysbakken var fryktelig dårlig. Slet med å svare på hvorfor det skal kuttes i dagpenger til høsten. Prøver å vri seg unne med at de støtter bedriftseierne med lavere formuesskat. Hørtes ut som han kom fra et Unge Høyre-kurs i debatteknikk.

Audun Lysbakken (SV): Terningkast 5

Dårlig utgangspunkt da han lapp sent inn i debatten, men kom sterkt i gang. Skal ha pluss for at han forsøkte å være konstruktiv og tenke fremover. Ville ikke kritisere regjeringen, men heller endre lovverket for å involvere Stortinget mer.

Forsvinner litt under deler av debatten, men god retorisk i duellen mot Kjell Ingolf Ropstad. «Hvorfor er nestekjærligheten sterkest for de som har mest makt og formue?» Ropstad blir svar skyldig. Vinner duellen soleklart.

Har en klar fordel av at han ikke var en del av oljeskatteforliket, og benytter muligheten godt til på kritisere den og plage Venstre og KrF.

Bjørnar Moxnes, Une Aina Bastholm, Audun Lysbakken, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre i partilederdebatten under Arendalsuka. Foto: Tor Erik Schrøder

Bjørnar Moxnes (R): Terningkast 3

God start. Klarer å holde fokus på egne kjernesaker, som kritikken mot at det åpnes for på hente lavtlønte arbeidere fra utlandet til Norge, ref. Hurtigruten. Snakker kynisk og presist til egne potensielle kjernevelgere i fagbevegelsen.

Holdt fokus på ballen i duellen og parkerer Grandes gjennomgang av norske internasjonale handelstradisjoner, med å vise til at Terje Vigen nok hadde ønsket seg et nasjonalt kornlager. Debattens beste replikk.

Blir borte store deler av debatten og sliter med kritikken av oljepakken. Han har tross alt fotfeste i fagbevegelsen som er for pakken. Men alt i alt hans beste partilederdebatt så langt.

Une Aina Bastholm (MDG): Terningkast 6

Klarte å få mye oppmerksomhet mot seg selv, til tross for partiets størrelse. Sammen med Støre er hun den fra opposisjonen som treffer planken best i den første runden med kritikk mot regjeringens smitteverntiltak. Ikke overraskende at det er cruisetrafikken og sydenturene som får unngjelde. Holder fokus på klimasaken gjennom hele debatten og snakker godt og tydelig til potensielle MDG-velgere.

God til å kaste seg inn i debatten. Er blitt mer rutinert, roligere og tryggere enn hun var tidligere. Gjorde ingen klare feil. Debattens vinner.