Dette er Solbakkens råd til kriserammede HamKam

Torsdag dukket Ståle Solbakken opp på HamKam-trening. Nesten rett fra kamp med sitt FC København mot Manchester United. – Jeg tar over som trener, sier han spøkefullt.

HamKam er eneste lag i de øverste divisjonene som ikke har vunnet en seriekamp ennå. Klubben prøver alt i kampen for å snu den vonde trenden. Espen Olsen var trener, han er nå «bare» sportssjef. Geir Frigård er trener inntil ny sjef er på plass.

– Sønnen må ordne opp

For Solbakken med fortid som både spiller og trener er HamKam klubben i hans hjerte. Solbakken er med når viktige avgjørelser tas på Briskeby. Og ikke nok med det: kona, Anniken Solbakken, er varamedlem i styret - og sønnen Markus spiller på laget.

– Det er nok sønnen som skal gjøre det, jeg har ikke hatt tid til å være med i kulissene, jeg har bare snakket litt med Espen (Olsen) og Geir (Frigård) etter noen kamper, men det er ikke mye. Men jeg har spandert litt penger!

- Litt, hva er det?

– Det er fire andre og jeg som har bidratt med noen hundretusen hver i hvert år i fire-fem år nå. Det er iallfall et anselig beløp for meg.

– Ståle klarer ikke å holde seg unna, han er alltid i kulissene, sier Geir Frigård.

– Har dere spurt om hjelp fra Ståle nå?

– Spurt om hjelp? Det har vi ikke gjort. Vi snakker selvsagt mye fotball med Ståle og har gode diskusjoner. Ståle er en ressurs som følger godt med og kjenner HamKam godt. Selvfølgelig er det et pluss for HamKam å ha en slik mann «på laget».

– Bedre enn resultatene

Solbakken har følgende råd til Hamar-laget.

– Viktigst er det at de står sammen, jobber hardt og er enige om en slagplan. Jeg synes det har sett bra ut i flere kamper. Jeg synes faktisk totalt sett så langt at prestasjonene har vært bedre enn resultatene. Svært mye, for ikke å si det meste, handler om å få den første seieren, sier Ståle Solbakken.

– Med kun to poeng på 7 kamper kan vi bruke ordet krise om den situasjonen HamKam er i nå, trener Geir Frigård?

– Det må du svare på, ikke spør meg om det! Vi vet at vi trenger poeng, selvfølgelig så raskt som mulig. Vi er jo klar over det, det er bare å se på tabellen! Men det finnes ingen snarveier, det hjelper ikke å synes synd på oss selv, vi må jobbe knallhardt videre.

– Når kommer årets første seier?

– Vi jobber for at det skal skje fredag borte mot Åsane.