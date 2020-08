Raser mot unntak: – Hadde jeg vært forbruker, hadde jeg følt meg lurt

I tillegg til ender og gjess, har Halvor Olsen i Drangedal 2300 økologiske kyllinger på Holte gård. For han er det helt utenkelig å bruke fôr tilsatt kjemikalier og antibiotika. Da er det ikke mulig å kalle kyllingene for økologiske.

– Vi er opptatte av å bruke rene råvarer. Vi har for eksempel aldri brukt antibiotika i fôret, forteller han.

Brann skapte hodepine

Som andre bønder som produserer økologisk høns, kylling, egg eller produkter av økologisk svinekjøtt, har han fått levert økologisk fôr fra Felleskjøpets produksjonsanlegg for økologisk fôr på Lena.

Men 14. juli i år ble dette anlegget rammet av brann. Forsyningene av spesialfôret stoppet helt opp.

– De som kjøper en kylling herfra, skal vite at dyra har fått økologisk fôr fra dag én til livets slutt. Det har med tilliten til norsk landbruk å gjøre, sier fjørfebonden.

Fikk droppe økofôr, men beholde økomerking

Bøndene kom i en knipe. De stod i fare for å måtte nødslakte dyr eller bruke fôr som ikke er forenlig med produksjon av økologiske produkter.

Løsningen ble noe mange ville kalle juks, eller det som er verre.

Allerede 17. juli sendte Mattilsynet ut brev til økobønder om at de kunne få dispensasjon til å bruke vanlig ikke-økologisk fôr, men at produktene likevel ville beholde statusen som økologiske produkter. Dette var av hensyn til forutsigbarhet for produsentene og til dyrenes velferd.

– Løgn!

Det betyr igjen at det i norske butikkhyller vil finnes en rekke produkter av fjærkre, egg og svin som ikke er økologiske, men som likevel er merket som det.

– For oss er dette løgn. Hadde jeg vært forbruker, hadde jeg følt meg regelrett lurt, tordner Halvor Olsen i Drangedal.

Mattilsynet understreker at dette er en svært spesiell situasjon, og at vedtaket de har gjort er innenfor det EØS-regler og norsk regelverk tillater. Det er til nå 65 av 287 produsenter av slike økologiske produkter som har søkt og fått innvilget dispensasjon.

Regelverket er et kompromiss

– Er ikke dette å lure forbrukerne da?

– Jeg vil ikke si at dette er å lure forbrukerne. Hele økoregelverket er et praktisk kompromiss i hvor langt man kan gå i å ha spesielle krav. Dette gjelder også andre faktorer som for eksempel hvordan dyrene har det, hvor stort areal de har og slike ting, sier avdelingsdirektør i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud.

For Halvor Olsen ble løsningen å dra til Sverige for å hente økologisk fôr der. Ifølge Felleskjøpet er han den eneste produsenten som har gjort dette. Han hadde tjent gode penger på å la være.

– Straffes for å ikke lure kundene

– Det er klart vi kunne ha tjent gode penger nå på å bare kjøpe konvensjonelt fôr, det er jo mye billigere. Men det har ikke vært aktuelt for oss, sier han.

I tillegg til dette må Holte gård ut med 100 000 tollkroner til staten hver gang de henter økofôret i Sverige, og det for et produkt som ikke finnes i Norge.

– Det er helt rått at staten krever oss for full tollsats bare for at vi ikke skal lure kundene våre, sier Olsen oppgitt.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad kjenner problemet, men forsvarer merkingen av mat i butikkene som økologisk, uten at dyrene har fått økologisk fôr.

– Det norske fôret som ikke er økologisk er for det første et fôr med lavt innhold av sprøytemidler. Og så er det sånn at EU og Europa har godkjent bruk av vanlig for inntil en viss grad, hvis det ikke er mulig å få tak i noe annet. Derfor ligger dette innenfor godkjenningen, sier hun.

Men en liten trøst har hun til Halvor Olsen, som fortviler over den høye tollavgiften han må betale når han henter økologisk fôr i Sverige.

– Jeg vil se på den tollen som nå er gitt til noen av de som har kjøpt importert for og se på mulighetsvinduet der, for jeg skjønner at mange av disse synes det er krevende, sier hun.