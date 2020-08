Bedriten sesongstart for Hagen: – Jeg har hatt mye diaré

Ikke alt har gått veien for Carl Fredrik Hagen (28) etter at sykkelsesongen ble tråkket igang igjen.

– Jeg føler at formen egentlig er ganske bra, men jeg har slitt veldig med varmen. Vi har ikke hatt noen bra norsk sommer, så å komme til 38 grader og skulle kjøre bakker dreper meg fullstendig. Og så har jeg slitt litt med magen, jeg har hatt mye diaré og sånn. Nå begynner magen å komme på plass, og jeg håper jeg begynner å bli vant til temperaturen, sier han til dansk TV 2.

Se intervjuet over!

Sikter mot Giroen

Hagen skal ikke sykle Tour de France, og satser derfor på at varmen ikke skal gi ham problemer når han skal sykle treukersritt senere i høst.

– Jeg har Giroen som hovedmål, og krysser fingrene for at det blir en kald oktober i de italienske alpene. Jeg tror det skal passe meg bedre, sier mannen som sikret seg tidenes beste norske sammenlagtplassering i et Grand Tour-ritt da han ble nummer åtte i fjorårets Vuelta.

Lotto Soudal-rytteren kom i mål som nummer 60, 47 sekunder bak tetgruppen på den første Critérium du Dauphiné-etappen, og på torsdagens etappe er jobben hans å hjelpe lagkamerat Harm Vanhoucke. Så håper han å kunne kjøre for egne muligheter nærmere helgen.

– Mine egne ambisjoner er å prøve å kjempe om etappeseier i en av de siste etappene, ved å være med i brudd. Det tror jeg er det beste, sier 28-åringen.

– Kjedelig at de avlyste VM

Hagen ville vært et av Norges sterkeste kort under årets sykkel-VM, men onsdag kom nyheten om at det sveitsiske arrangøren ikke kan arrangere det på grunn av statlige korona-restriksjoner.

– Det var kjedelig å høre at de avlyste i Sveits. Vi får krysse fingrene for at de finner en annen arrangørby, slik at det blir VM. Det blir som det blif. 2020 har vært veldig annerledes, og du begynner å bli vant til kanselleringer. Jeg har allerede fått én kansellering med Tour of Guangxi, som jeg skulle kjøre november. Vi krysser fingrene, det hadde vært morsomt med et VM, men det kommer også neste år og årene etter. Men det er kjedelig når du har en såpass fin løype, sier Hagen.

Det har gått rykter om at Qatar kan være en aktuell arrangør, men UCI sa onsdag at de jobbet for å finne en arrangør som kunne by på en lignende løypeprofil som den sveitsiske arrangøren.

Det må de lykkes med, dersom VM skal være aktuelt for Lotto Soudal-rytteren.

– Jeg håper det ikke blir Qatar. De snakket om å finne en arrangørby med samme type terreng, så vi får håpe de klarer det. Blir det Qatar eller en annen flat løype er ikke VM like aktuelt for meg, da prioriterer jeg heller annerledes, sier 28-åringen.