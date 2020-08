– Undersøker muligheten for å ta koronatest hjemme

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forklarer at det nå jobbes med en ny måte å teste seg for koronaviruset.

Sammen med assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør i Folkhelseinstituttet (FHI) Frode Forland, møtte helseminister Bent Høie til Folkets spørretime torsdag kveld. Spørretimen ble blant annet sendt direkte på Helse- og omsorgsdepartementets Facebook-side.

Spørretimen ble åpnet med spørsmål om hvorfor Norge ikke har stengt grensene.

– Vi vet opprinnelig at smitten kommer utenfra, trolig har viruset oppstått i Kina, påpekte Forland.

Han peket på da Norge fikk en stor importsmitte i våres, klarte landet å ta kontroll over situasjonen sammen.

Den siste tiden har det oppstått flere smitteutbrudd rundt om i landet. Forland sier en god del av smitten som har oppstått den siste tiden, har kommet utenfra.

– Grensene kan ikke stenges for godt. Vi må finne en balanse på hvor stor smitte vi kan tåle, sier han.

Lokale tiltak

Hittil har ikke Norge farget kommunene i gule og røde farger, slik som Europakartet nå ser ut. Forland utelukker ikke at det kan være mulighet for å anbefale lokale tiltak for kommunene.

– Vi har ikke valgt å bruke slike kriterier enda, når man reiser mellom ulike regioner i Norge.

Han sier dersom man hadde praktisert farger på kommunene, hadde flere vært i gule og røde soner.

I tillegg peker han på at smittevernloven som gir kommunene store fullmakter.

– Det kan være muligheter for å anbefale lokale tiltak, sier han.

Spyttprøve kan bli koronatest

For å teste seg for korona skrapes en testpinne bak i halsen og opp i nesen. Nakstad forklarer at det nå jobbes med en ny måte å teste seg for viruset.

– I lang tid har det blitt jobbet med å se om spytt kan brukes til å påvise viruset. Det viser seg at det kan. Nå jobbes det med i pilotprosjektet om man kan gjennomføre testen hjemme.

Pilotprosjektet er ikke ferdig gjennomført, men kan være klart om noen uker.

– Testen forutsetter at den bidrar til å dekke alle de som har testet positivt med den vanlige testmåten.

Vet at mange bidrar i dugnaden

Den siste tiden har det vært rettet et stort fokus mot studentene og fadderfester. Høie sier dette er noe regjeringen er bekymret for, samtidig som at han også vet at flere unge voksne bidrar til å stoppe smittespredningen.

– Akkurat nå er det ikke tiden for slike typer fester. Vi er glade for at politiet vil prioritere og slå ned på dette. Men veldige mange unge voksne tar også ansvar og bidrar.

Forland mener skjenkestoppen, som regjeringen innførte forrige uke, er et godt smittevernråd.

– Når folk får høy promille, og musikken blir høyere, trekker man seg nærmere hverandre, blant annet ved å rope inn i ørene på hverandre.

På spørsmål om håndhilsing og klemming vil bli en del av hverdagen igjen, kommer Nakstad med en trist beskjed.

– Jeg tror vi må leve uten håndhilsing og klemming så lenge denne pandemien er her, helt til smitten ikke lenger finnes.

Han oppfordrer heller folk til å gi et vennlig blikk og lignende.

– Det kan fungere like bra. Jeg tror dette vil gå bedre på sikt.