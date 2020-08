Evakuerer hus etter brann i sprengningsmatter

Politiet i Øst melder om at det brenner i et anleggsområde i Skårer i Lørenskog.

De nærmeste naboene bes holde avstand til røyken, samt lukke dører og vinduer. De har startet evakuering av de nærmeste husene. De melder om at det blåser mye svart røyk vestover.

– Vi opererer med en sikkerhetsavstand på 300 meter fra brannen. Vi jobber intenst sammen med entreprenør på stedet, skriver politiet på Twitter.

Like etter klokken 16:00 jobber politiet fremdeles på stedet.

– Det er ikke høy risiko for at noe skal sprenges på stedet, men vi evakuerer all den tid vi ikke kan utelukke dette helt, er meldingen fra politiet.

– For personer som er ute å går ønsker vi ikke noen ute i åpent lende innenfor 1000 meter fra selve brannen.



Adressen er Gamleveien nær nr 68. Det brenner i sprengningsmatter. Vi er usikker farer med eventuelt udetonert sprengstoff i fjellet. — Politiet i Øst (@politietost) August 13, 2020

