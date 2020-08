Sparket i steiner på stranden – gjorde spektakulært dinosaur-funn

Paleontologer ved University of Southampton har brukt måneder på å studere fire bein som ble funnet i byen Shanklin på øya Isle of Wight, utenfor sørkysten av England.

Bena ble funnet i mai i fjor, over en periode på fire uker.

Paul Farrell var en del av gruppen som gjorde det overraskende funnet.

– Jeg gikk langs stranden og sparket i steiner. Plutselig kom jeg over noe som lignet på et ben fra en dinosaur. Jeg ble veldig sjokkert da det kunne vise seg å være en ny art, sier han til CNN.

De to andre som bidro til funnet er fossiljegere.

Fire meter lang

Forskerne har funnet ut at beina kommer fra nakken, ryggen og halen til en ny dinosaur, som tidligere har vært ukjent for vitenskapen, ifølge en uttalelse fra universitetet.

Dinosauren ville ha vært omtrent fire meter lang, og ville vært en type «theropod» dinosaur.

Denne gruppen dinosaurer gikk vanligvis på to ben i stedet for fire, samme som Tyrannosaurus rex.

Denne skal angivelig ha levd for omtrent 115 millioner år siden.

Ifølge universitetet stammer bena mest sannsynlig fra en og samme dinosaur. Dinosauren har sannsynligvis levd noe lenger nord fra der funnet ble gjort.

DINOSAUR: Slik ser to av funnene ut.. Foto: University of Southampton

I og med det ene benet ble funnet i strandkanten, spekulerer nå forskerne i om resten av kadaveret har skylt ut i den grunne sjøen som ligger rett ved funnstedet.

Havner på museum

Forskerne har kalt dinosauren for «Vectaerovenator inopinatus». Navnet er en referanse til det forskerne fant inne i beinet; luftbobler som hjalp dem med å identifisere arten.

– Dataene fra denne type dinosaurer tilbake til den tiden i Europa, er det ikke så mye av. Derfor har det vært veldig spennende å kunne bidra til mer forståelse av mangfoldet av dinosaurarter fra den tiden, sier doktorgradstudent Chris Baker, som har vært med å lede studien.

Nå skal funnene bli vist frem på The Dinosaur Isle Museum.

– Denne oppsiktsvekkende oppdagelsen vil bidra til den omfattende samlingen vi har. Det er flott at vi nå kan bekrefte deres betydning og eksistens, og vise dem for publikum som kan undre seg over det, sier museumskuratoren Martin Munt.

Isle of Wight er kjent som et av de beste stedene for å finne rester og fossiler etter dinosaurer i Europa.