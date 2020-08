Katarina Flatland (31) har blitt mamma

I starten av april delte Katarina Flatland og ektemannen den gledelige nyheten i parets podkast «Åpen journal». Selv oppdaget Flatland graviditeten i januar.

– Jeg kjenner at jeg skjelver, for nå har vi holdt på denne hemmeligheten i over tre måneder, sa hun den gang.

Nå har altså familien på to blitt tre, det forteller de nybakte foreldrene selv i ukens podkastepisode.

– Vi fikk en gjest inn i livet vårt litt tidligere enn planlagt, forteller Flatland i episoden.

Tirsdag morgen delte 31-åringen det første bildet av den lille gutten, som har fått navnet Bernard.

«Hjertene våre sprekker av kjærlighet!!!!! Vår lille sønn, du er alt vi har drømt om, ønsket oss og trenger!!!», skriver hun, etterfulgt av mange blå hjerter.

31-åringen og Meling Dobloug fant hverandre på utkledningsfest for medisinstudenter i 2011, og giftet seg 30. juni i 2018.

Til TV 2 bekreftet Idol-programlederen den voksende magen.

– Vi er overlykkelige over denne lille nyheten, og gleder oss stort til høsten, skrev Flatland i en tekstmelding, som nylig var å se som programleder for TV 2s «Quizmester»

I sommer kjøpte paret en enebolig ved Holmendammen i Oslo. Ifølge Dagens Næringslivs boligbase fikk de huset for 14,5 millioner kroner.