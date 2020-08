Superskoene forbys på baneløp i Norge

Det har kokt godt i de norske løpemiljøene etter at Sondre Norstad Moen står i fare for å miste europarekorden på timesløp fordi han brukte den omstridte Nike-modellen Vaporfly Next%.

Men nå setter Norges friidrettsforbund ned foten og forbyr skoen på alt av baneløp. Forbudet håndheves for første gang i junior NM i helgen.

– Jeg kan bekrefte at vi ikke vil la folk starte med denne skoen i NM eller andre konkurranser, sier generalsekretær i Friidrettsforbundet, Kjetil Hildeskor, til TV 2.

Full forvirring

Det har vært forvirring i det norske friidrettsmiljøet om når de nye reglene for bruk av sko skulle tre i kraft. Da de nye reglene ble kjent den 28. juli, trodde mange at det var en overgangsordning som først trådde i kraft 1. desember.

Først i etterkant har det internasjonale forbundet, World Athletics, vært tydelige på at reglene gjaldt fra den datoen de først ble sendt ut.

Problemet var at dette først ble kommunisert til lisensierte agenter og et fåtall eliteløpere.

Men nå er Norges friidrettsforbund helt tydelige på at det ikke er tvil lenger.

Det betyr at man maksimalt kan løpe med sko med 2,5 cm tykk såle på langdistanser på bane. Noe som betyr at den skoen Sondre Norstad Moen og 90 prosent av alle andre løpere i Norge har brukt på lange baneløp, ikke vil være lovlig i NM og andre nasjonale baneløp denne høsten.

– Norge følger konkurransereglene fra World Athletics. Fra 10. august er det ingen tvil, da gjelder forbudet mot å bruke sko med tykkere såle enn 25 mm i løp på bane. Det var da Norges friidrettsforbund mottok skrivet fra World Athletics om hvilke regler som gjelder, sier Terje Hoffmann, leder i Dommer- og arrangementsutvalget i Norges friidrettsforbund.

Hoffmann mener likevel det kan reises spørsmål om reglene skal gis tilbakevirkende kraft. Det kan tale til fordel for Sondre Norstad Moen som står i fare for å miste europarekorden han satte den 7.august.

– Fram til 28.juli var disse skoene lovlige. Så er det perioden mellom 28.juli - 10.august der det blir et spørsmål om de endrede reglene skal gis tilbakevirkende kraft. Det er ikke sikkert siste ord er sagt i den saken, sier Hoffmann.

90 prosent løper med Vaporfly

For det er ikke bare Sondre Norstad Moen som er berørt av dette. Sigurd Ruud Skjeseth løp inn til ny pers i samme stevne på 28,39 på 10 000 meter, med samme type sko som Norstad Moen.

– Det var ingen av oss som løp med de skoene som trodde det ikke var lovlig. For min egen del hadde jeg to tretthetsbrudd i foten i fjor, så akkurat nå var jeg ikke klar for å løpe i piggsko fordi beina er litt skjøre, sier Ruud Skjeseth til TV 2.

TV 2 har snakket med flere av løperne som var i Kristiansand. Og de antyder at rundt 90 prosent av de som løp stadionmila den 7. august stilte i Nike Vaporfly.

Ruud Skjeseth som er nummer tre på Norge-statistikken i år har følgende å si om skoenes kvalitet.

– Jeg vet ikke om jeg løper raskere med disse skoene, men jeg restituerer meg raskere.

At skoene i seg selv skal gi en stor tidsmessig fordel tror han ingenting på. I alle fall ikke på bane.

– Jeg blir provosert av de som hevder man med skoene blir fem sekunder raskere på kilometeren. Det stemmer ikke, sier han.

At han må løpe med andre sko i NM, ser han ikke på som noe problem.