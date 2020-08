Lørenskog-drapene: Sannsynlig at barna ble kvalt

En 35 år gammel mor er siktet for å ha drept sine egne mindreårige barn i Lørenskog. Den foreløpige obduksjonsrapporten peker på kvelning som den mest sannsynlige dødsårsaken.

Det får TV 2 opplyst.

En foreløpig obduksjonsrapport er samtidig ingen konklusjon, og den endelige rapporten vil ikke være klar på mange uker ennå.

De to barna på ett og syv år ble funnet døde søndag 19. juli da brannvesenet rykket ut på en kontroll av et mulig branntilløp i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune.

Brannmannskapene fant den 35 år gamle moren kritisk skadd sammen med de to livløse barna i leiligheten.

Umiddelbart ble kvinnens eks-mann, barnas far, siktet for drap. Dagen etter ble siktelsen frafalt. Samtidig ble moren siktet i saken.

To korte avhør

Kvinnen ligger fremdeles på sykehus uten mulighet til å ta imot besøk.

– Hun har det ekstremt vanskelig, i likhet med mange andre i denne saken. Dette er jo bare veldig, veldig, veldig trist, sier morens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til TV 2.

Den drapssiktede moren har gjennomført to korte avhør med politiet, men helsetilstanden hennes gjør at de foreløpig ikke har snakket om hva som skjedde i familiens hjem.

– Hun forteller sin historie, men så langt har vi ikke kommet ennå. Denne dagen er det vanskelig for henne å snakke om, sier Lærum.

– Så hva har dere snakket om i avhør?

– Det er hennes liv og hennes historie, men jeg kan ikke gå inn på detaljene i det, sier hun.

Kvinnen har foreløpig ikke tatt stilling til drapssiktelsen.

– Uvirkelig situasjon

For barnas far er situasjonen grufull. Mannens bistandsadvokat, John Christian Elden, sier at familiefaren reagerte voldsomt på måten politiet behandlet ham da han kom hjem.

– Han og barna skulle ha en avtalt ferie på Geilo, og det han møter er politifolk som setter på ham håndjern og sier at han er arrestert for drap på sine to mindreårige barn. Det er en helt uvirkelig situasjon, sier Elden.

I ettertid har mannen fått god oppfølging, ifølge advokaten hans.

Politiet har bedt om en full rettspsykiatrisk undersøkelse av den drapssiktede moren.

Fredag 24. juli ble de to barna gravlagt med venner og familie til stede. Ifølge både Elden og Lærum var det en verdig begravelse hvor familien fulgte de to små barna til graven.