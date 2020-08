Så mye tror FHI smitten vil øke de neste ukene

Ifølge en ny FHI-rapport forventes det at Norge blir markert «rødt» innen to uker. Det forventes også et hopp i antall daglige tilfeller.

Folkehelseinstiuttet har kommet med en statusrapport for koronasituasjonen i Norge. Der kommer det blant annet frem at Norge vil passere over 20 nye smittede per 100.000 innbygger innen to uker.

Det var VG som omtalte rapporten først.

FHI tror også at tallet på antall daglige smittetilfeller i vil øke den neste tiden. Mot slutten av nesten uke, tror de at vi vil få 84 nye daglige tilfeller av covid-19.

Vekst i nye tilfeller

For en uke ble dette tallet anslått å være 70.

I løpet av de neste tre ukene er det daglige antallet anslått å være 124, med en øvrig grense på 615.

– Vi anslår en vekst i nye tilfeller de neste tre ukene, mens for en uke siden så vi på situasjonen som stabil, heter det i rapporten.

Langsiktige prognoser viser at Norge vil nå en topp på antall sykehusinnleggelser i starten av 2021, dersom R-tallet holder seg på samme nivå som i dag.

De siste ukene har det vært flere lokale utbrudd i Norge. Indre Østfold kommune er en av de hardest rammede kommunene, og for å få kontroll på smitten la de ned forbud mot alle sosiale sammenkomster i én uke.

– Urovekkende

Smitten øker også i Trondheim. De største smitteklyngene kan spores tilbake til to frisørsalonger, og kommunen har fortsatt ikke fått kontakt med alle kundene.

– Vi er inne i en svært krevende situasjon. Vi ser en smitteøkning og vi har en enorm pågang på koronatelefonen. Over 900 personer venter på å bli testet, sa kommunedirektør Morten Wolden under en pressekonferanse torsdag.

Fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell kaller utviklingen i byen for urovekkende.

– Vi finner smitte som vi ikke kjenner opphavet til, og mange smittede har mange eller svært mange nærkontakter. Vi har ikke full oversikt, og vi ser at vi ikke etterlever myndighetenes råd om å begrense nærkontakter til fåtall, sa hun under pressekonferansen.