På disse punktene utfordrer han Trump

Til uken begynner demokratenes landsmøte i Milwaukee, der partiets presidentkandidat offisielt skal velges. At det er Joe Biden (77) som får denne rollen, er i praksis avgjort for lengst, men nå blir det altså offisielt.

Så hvem er han egentlig, mannen som skal utfordre Donald Trump i kampen om presidentembetet?

Joe Biden som nyvalgt senator i 1972. Foto: Henry Griffin/AP photo

Joseph Robinette Biden Jr. ble født i Scranton, Pennsylvania 20. november 1942. Moren var av irsk opphav, og han vokste opp i en katolsk middelklassefamilie som flyttet til Delaware da han var elleve år gammel.

Biden har en lang politisk karriere bak seg. I 1972, i en alder av 29 år, ble han valgt som senator for demokratene i Delaware. Seks ganger har han blitt gjenvalgt til setet i Senatet. Den siste gangen i 2008.

Dette er heller ikke første gang han har vist interesse for en plass i Det hvite hus. To ganger tidligere har han forsøkt å bli partiets presidentkandidat, senest i 2008, men uten å lykkes. I stedet ble han visepresident for Barack Obama fra 2009 til 2017.

VENNER: Barack Obama og Joe Biden var kjent for å ha et nært forhold som president og visepresident. Her fra en medaljeutdeling i 2017. Foto: AP PHoto/Susan Walsh

I april 2019 annonserte Biden at han kastet seg inn i kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat i 2020.

– Dersom vi gir Donald Trump åtte år i Det hvite hus, vil han for evig og helt fundamentalt endre denne nasjonens karakter. Jeg kan ikke stilltiende se på at det skjer, sa Biden i en video der han formelt lanserte sitt kandidatur.

Vippestater

USA-kommentator Eirik Bergesen forteller at presidentvalget i stor grad kommer til å dreie seg om vippestater, og hvilke saker som er viktige i hver av dem.

Dermed vil for eksempel utenriksspørsmål ikke være like relevant i dette valget, som det har vært flere ganger tidligere. Også spørsmål rundt koronaviruset, Black Lives Matter-bevegelsen og politireform vil ha geografiske variasjoner.

Eirik Bergesen Foto: Ingvil Teige Stiegler

– Men det som gjelder alle stater, er arbeidsplasser, så det er all grunn til å tro at det blir det viktigste. Det var i det såkalte rustbeltet at Trump vant sist. Han klarte å snu tidligere demokrater til å bli republikanere, og nå gjelder det for Biden å snu dem tilbake, sier han.

Dermed er gjenoppbygging av økonomien Bidens soleklare fanesak, ifølge USA-kommentatoren.

– Det er strengt tatt dét hele kandidaturet hans faller på. Hvis han ikke har troverdig økonomipolitikk, vil han slite, sier han, og viser til hvordan Hillary Clinton i sin presidentkampanje hadde problemer med nettopp dette.

– Hvem er det som kan se tilbake og huske hva økonomipolitikken hennes bestod av? Det var masse planer, men det var ikke noe overgripende narrativ eller tydelige knagger som folk kunne forstå, sier Bergesen.

Må forenkle

Til sammenlikning er Bidens motstander Donald Trump svært flink til nettopp dette – å forenkle.

– Trump er kjempeflink til å forenkle: Hvis du skal få flere jobber, slutt å handle med utlandet; skal du bli kvitt ulovlig innvandring, må du bygge mur; islamsk terror? Innreiseforbud for muslimer. Kjempeenkle forklaringer, sier han, og legger til at dette er noe Biden til en viss grad bør lære av.

– Jeg tror også at koronapandemien vil hjelpe dem med det. Nå er økonomien i grus, og da er det lett å si at man skal gjenoppbygge økonomien, sier han.

Bergesen legger til at det er en fullstendig annen økonomisk situasjon i USA i dag, enn det som var tilfellet i forkant av det forrige presidentvalget.

– Spekulasjonen om en V-formet økonomisk nedgang gjelder ikke. Den vil i beste fall bli U-formet, og det krever ganske mye økonomisk kløkt. Det er der salgsargumentet ligger for Biden, for det krever at næringslivet, det offentlige, forskningen, at alle jobber sammen, og mens Trump er mannen med de geniale idéene, kjører Biden på med at han har samlende idéer og lytter til rådgiverne sine, sier han.

Koronaviruset påvirker

Utfallet av presidentvalget vil dermed i stor grad påvirkes av hvem velgerne har troen på at vil klare å gjenoppbygge landets økonomi.

– Mange har selvfølgelig forstått at det ikke blir noe økonomisk mirakel, eller noen stor økonomisk oppgang, før man har fått kontroll på koronaviruset, og dét er og blir Trumps akilleshæl, sier Bergesen.

For den amerikanske presidenten har fått mye kritikk for sin håndtering av koronapandemien.

– Han får veldig mye av skylden for hvor ille det har gått i USA, noe fortjent og kanskje noe ufortjent, men narrativet har satt seg, sier han.

Og nettopp dét kan være en fordel for Joe Biden og hans visepresidentkandidat Kamala Harris.

– De sier begge at de skal lytte til vitenskapen og at de skal regjere basert på vitenskapelige råd. Det sier ikke Trump, så det kan telle i deres favør, sier Bergesen.

Joe Biden har stort sett holdt seg i bakgrunnen under koronadebatten. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

For der Trump kan beskrives som en solospiller som snakker høyt og kommer med store idéer, er Biden mer å anse som en dempet lagspiller.

– Han har sittet i 40 år uten å gjennomføre noe som helst radikalt, og han kommer ikke til å gjøre det nå heller, sier USA-kommentatoren.

Tvert imot er Biden kjent for å inngå kompromisser.

– Noe som er kontroversielt med Biden, er at han ofte har vært med på lovforslag som har vært republikanernes. Han har innsett at loven kommer til å gjennomføres uansett, og tenkt at han kan prøve å gjøre det beste ut av det ved å være med på å endre og motivere loven, sier han.

Han legger til at Biden har fått mye kritikk for dette, men at det også er en av hans nøkkelegenskaper.

– Han er ikke en idémaker. Han er ikke en som kommer med de store reformene eller de store egne idéene, men han jobber veldig aktivt for å lage kompromisser i eget parti og opp mot republikanerne, og det jobbes mye i det stille, sier Bergesen.

Mistet to barn

Når det gjelder Joe Biden som person, tror Eirik Bergesen at empatien hans vil ha mye å si.

– Man ser en litt annen Biden nå enn før sønnen hans døde, sier han.

77-åringen har nemlig en historie som er noe utenom det vanlige.

Joe Biden på sykehuset i Delaware 5. januar 1973. I forgrunnen ligger Beau Biden. Foto: AP Photo

Da han ble formelt innsatt som senator 5. januar 1973, var det på et sykehus i Delaware. Årsaken var at hans to sønner Hunter og Beau lå der etter å ha blitt alvorlig skadd i en bilulykke, skriver Business Insider.

Bidens kone Neilia og datteren Naomi døde i ulykken. og Biden var alenefar for Hunter og Beau i fem år, frem til han møtte Jill Jacobs som han giftet seg med i 1977. Senere fikk de to datteren Ashley sammen.

Men nedturene var dessverre ikke over. I 2015 døde Beau Biden, bare 46 år gammel, av hjernekreft. I utgangspunktet hadde Biden planer om å stille i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat i 2016, men med daværende president Barack Obama ved sin side, fortalte han at han ikke stilte og at avgjørelsen var påvirket av sorgen over sønnens død.

Visepresidentkandidat Kamala Harris og Beau Biden var også gode venner da de var statsadvokater samtidig i hver sin stat.

– Det at sønnen døde, gikk så inn på han at han har lagt seg til en helt annen type stil som er mer dempet og tankefull. Det kler situasjonen vi er i nå, at han har opplevd personlig lidelse på den måten, sier Bergesen.

Svakheter

Bergesen legger til at Biden også har noen svakheter ved sin person. Han trekker blant annet frem hans høye alder.

– Og så har han en tendens til å si litt dumme ting i blant, men det matches av Trump, både ved at han ofte sier dummere ting og at det blir stilt spørsmål ved hans mentale kapasitet, sier han.

Den høye alderen trenger heller ikke bare å være negativt.

– Det tiltrekker seg eldre velgere, og det er de som stemmer ved valg. Vi så for eksempel entusiasmen rundt Sanders, men folk stemte ikke på han. Dessuten er det mange eldre som dør på grunn av koronaviruset, og det er noe som gjør at enda flere eldre kommer til å stemme på Biden.

Bergesen trekker også frem at måten han behandler kvinnelige journalister vil være med på å påvirke hans gjennomslag overfor kvinnelige velgere, og at Biden i tillegg er populær hos afroamerikanske velgere.

Lov og orden

En annen faktor som trolig vil ha mye å si frem mot valget, er lov og orden. Etter drapet på George Floyd brøt demonstrasjoner og opptøyer ut over hele USA, noen mer voldelige enn andre.

Donald Trump har gått svært hardt ut mot demonstrasjonene som han blant annet har kalt for «udemokratiske», og Eirik Bergesen mener at det er et av hans fremste kort.

– Delvis har han rett i det, for en del av disse opptøyene har blitt veldig løsrevet fra det opprinnelige budskapet, og har i stedet blitt en systemkritikk mot staten, sier han.

Kamala Harris og Joe Biden har på sin side snakket mye om at de skal restrukturere politiet med en omfattende justis- og politireform.

– Noen snakker om «defund the police», at man nærmest skal bygge ut politiet med sosialarbeidere, og det tror jeg ikke er et spesielt populært standpunkt. Hovedpunktet her er hvorvidt det virker som om venstresidens venstreside dikterer Biden og Harris, sier Bergesen.

Kamala Harris og Joe Biden på scenen sammen 12. august. Foto: Carolyn Kaster/AP PHoto

For det er nettopp dét som ifølge USA-kommentatoren er den sittende presidentens narrativ, at Biden i for stor grad er påvirket av den ytre venstresiden. Da Kamala Harris ble plukket ut som visepresidentkandidat, uttalte Trump at venstresiden nå var sikret en radikal politikk, og at man åpnet døren for Antifa og den ytterste venstresiden.

– Det stemmer ikke. Harris var tvert imot kontroversiell i primærvalgkampen fordi hun har blitt oppfattet som for «tough on crime», både da hun var statsadvokat i San Francisco og da hun var justisminister i California, sier han.

Lar Trump stå for kampanjen

For øvrig har Biden forholdt seg relativt rolig i båten den siste tiden, også når det gjelder koronaviruset, og det er ikke tilfeldig. På sett og vis driver Donald Trump nemlig valgkamp for sin egen rival.

– En grunn til at Biden har vært så stille til nå, er at Trump har snublet mye i sine egne ben. Riksrettssaken var det Trump selv som utløste ved å ta telefonen til Ukrainas president. Det samme med Mueller-rapporten, ved at hans valgkampapparat i beste fall var uforsiktig med omgang med russerne, og nå igjen hvordan han kommuniserer om koronapandemien. Det ødelegger for ham, sier han.

Han påpeker også at en grunn til at Trump kom til makten, var at mange mente det var behov for en endring og at han kunne fungere som en «håndgranat» i det politiske systemet.

– Holdt det med fire år med den håndgranaten, eller føler folk at man trenger åtte? spør han.

Nå mener også mange på den radikale venstresiden at det er på tide å gjøre endringer i det politiske systemet.

– Det var en grunn til at så mange stemte Sanders, en mann som hadde «revolusjon» både som slagord og politikk. Samtidig tror jeg mange forstår at i en situasjon med en pandemi, trenger man et politisk system og en forutsigbarhet. Man trenger noe som er utprøvd og stødig, kanskje fungerer det ikke alltid, men det er der, sier han.

Det er for øvrig en beskrivelse som også passer godt til Joe Biden selv.

– Biden ér det politiske systemet på godt og vondt. Hvis det er én person i amerikansk politikk som kan kle alle karakteristikkene til det amerikanske politiske systemet, så er det han, sier Bergesen.