Influenser beklager ødeleggelse på millioner år gammel verdensarv

I helgen hadde den 24 år gamle influenseren Alexandra Milam bikini-fotoshoot på de 180 millioner år gamle kalk-klippene «Durdle Door» i Dorset, sør i Storbritannia. Det skriver The Mirror.

«Durdle Door» er en naturlig kalksteinsbue på Jurassic Coast nær Lulworth i Dorset, i England. Området er et av Storbritannias 25 UNESCO verdensarvsteder.

Etter fotoseansen la londonjenta, som har i overkant av 12 000 følgere på sin Instagram-konto, igjen en hilsen på det verneverdige området. Den ble derimot ikke godt mottatt.

24-åringen foreviget nemlig visitten ved å skrive Instagram-brukernavnet sitt på de vakre klippene, som besøkes av hundrevis av turister hver dag.

Brukte timer på å fjerne

Navnet fikk derimot ikke stå lenge før det ble vasket vekk av «Lulworth Rangers», en gruppe frivillige som jobber med å passe på området.

Etter å ha brukt flere timer på å fjerne Milams- og andre besøkendes navn, postet en av dem følgende på sosiale medier:

«Ikke tenk på meg, bare fjerner grafitti fra et verdensarvsted i Unesco!», skrev lokale Anna Louis Taylor.

Beklager

Milam har i ettertid lagt seg flat etter tabben, og beklaget blant annet på sitt sterkeste til lokalavisen Dorset Echo.

– Jeg føler meg fryktelig på grunn av disse forferdelige hendelsene, og ønsker å uttrykke at jeg angrer dypt på ødeleggelsene etter at navnet mitt ble skrevet på Jurassic Coast. Jeg har lært en stor lekse, en jeg alltid vil være merket av, uttaler hun.

24-åringen har også valgt å donere 30 pund i måneden til en veldedig organisasjon som jobber for å holde stranden og klippene i området rene, etter turisters besøk.

– Jeg er skuffet over at jeg ikke forsto det den gangen, og jeg vil ikke at noen andre skal gjøre den samme feilen. Jeg vil spre bevisstheten til alle som ikke forstår skjønnheten og viktigheten av dette stedet, sier hun.

Ødelegges av turister

Influenceren er derimot ikke den første til å tagge navnet sitt på den velkjente plassen. Eieren av Lulworth Estate, James Weld, er frustrert over situasjonen, og beskriver enkelte hendelser fra helgen som «fryktelige».

– Vi har et støtteapparat som plukker søppel dag og natt, og samtidig noen fantastiske frivillige. De rydder ikke bare opp etter folk, de tilbyr råd og deler ut søppelposer til folk på stranden. Vi prøver å lære folk, men vi kan ikke snakke med alle mennesker, sier han ifølge The Mirror.

Teamet og de frivillige plukket rundt 90 poser søppel etter helgens besøk. Weld håper at folk kan bli flinkere til å ta ansvar for eget rot.

– Det er konstant. På søndag morgen plukket vi rundt 50 poser, og det var omtrent 40 fra fredag. Det er fryktelig, sier han og legger til:

– Dette er et naturområde og å håndtere det er et komplett mareritt. Det er utrolig hvordan noen oppfører seg.