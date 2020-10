Rachel Nordtømme og André Villa har blitt tobarnsforeldre

Tidlig i april kunne Rachel Nordtømme (31) og motorcross-kjøreren André Villa (38) avsløre at barn nummer to var på vei.

Paret offentliggjorde forholdet sitt i 2013, og har fra før av sønnen Storm som kom til verden i desember 2015.

Nå har fireåringen blitt storebror til en liten gutt, det skriver Villa selv til sine følgere på Instagram.

«Endelig er han her. Den overveldende følelsen av å elske noen så mye er ekte», skriver han under et bilde av det nye familiemedlemmet».

Nordtømme har tidligere vunnet NM i friidrett, men det var det tre år lange forholdet til Petter Northug som gjorde trønderen kjent. Etter dette har 31-åringen blant annet vært å se i TV 2-programmet «Skal vi danse» og som stuntreporter for «Senkveld med Thomas og Harald».

Omtalt som «drømmedame»

I Northugs bok «Min historie» som ble gitt ut i 2018, omtaler han ekskjæresten som drømmedama.

«Jeg visste en ting, skulle jeg få selvtillit til å sjekke henne opp, måtte jeg vinne mange skirenn. En som meg hadde ikke sjans på en som henne, hun var langt utenfor min liga. Om jeg hadde en drømmedame, så var det Rachel.»

– Hehe, jeg får ta det som flott kompliment, men dette er jo bare en klisje, sa Nordtømme den gang til TV 2 om de store ordene fra skikongen.