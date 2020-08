Interessen rundt det som blir Skodas første, egne elbil har vært enorm.

Konseptbilen Vision iV ble første gang vist på bilutstillingen i Genève i 2019. Flere tusen nordmenn står nå på liste for å kjøpe Skodas helelektriske familie-SUV.

Tidligere i år ble det kjent at bilen skal hete Enyaq og at den først kommer med et tradisjonelt SUV-design, som foreløpig kun er vist i kamuflert utgave.

Opprinnelig skulle Enyaq lanseres mot slutten av inneværende år. Men nå er den utsatt til 2021.

Støtt på utfordringer

Å holde tritt med alt som har skjedd rundt denne modellen har heller ikke vært helt enkelt. Skoda har vist den i konseptversjon, de har også vist oss kamuflerte eksemplarer av den. Og tidligere i år var vi i Broom i Irland og kjørte et tilnærmet produksjonsklart eksemplar av bilen. Også det sterkt kamuflert.

Noe av bakgrunnen for dette er at Volkswagen-konsernet (som Skoda er en del av) har støtt på utfordringer i arbeidet med å utvikle en hel familie av nye elbiler. Alle disse er basert på konsernets nye og helelektriske plattform, kalt MEB.

Skoda Enyaq: Tror den blir en av Norges mest solgte biler

Hekken er litt mer konvensjonell enn fronten, selv om også denne ser sporty ut.

De siste skissene?

VW skal særlig ha problemer med å få softwaren til "snakke sammen" med resten av bilen. Ett eksempel på det er VW ID.3. Når den kommer til landet senere i år, er det med flere løsninger som må oppgraderes senere. Det er mildt sagt uvanlig for en bilmodell.

Men uansett forsinkelser: 1. september skal vi endelig få se Enyaq, helt uten kamuflasje. Da skal den nemlig debutere hjemme i Praha, Tsjekkia. Skoda feirer for øvrig 125-årsjubileum i år, og lanseringen av Enyaq representerer en milepæl for det tradisjonsrike merket.

Nå har Skoda sendt ut det som etter alt å dømme må være de siste skissene, før vi får se den på ordentlig. De byr egentlig ikke på noen store overraskelser noe veier. Men det er tydelig å se at Enyaq får en markant og ganske høy front, med karakteristisk grill.

Svært minimalistisk intereiør, her benytter Skoda sjansen til å tenke nytt.

Skikkelig prispresser?

Selve bilen er også høyreist. Batteripakken ligger som vanlig i bunnen, så bygges resten av bilen "oppå" denne. Overhengene foran og bak er korte, det er med på å bidra til et sporty helhetsinntrykk.

Skoda gir oss også en skisse av interiøret. Riktig så minimalistisk blir det neppe i den produksjonsklare bilen, men det er naturlig at Skoda markerer overgangen til elbil med å gå for helt nye løsninger her, sammenlignet med de øvrige modellene deres.

Priser vet vi ennå ikke noe om, men Skoda lover at de skal følge opp tradisjonene sine, med å gi veldig mye bil for pengene. Det kan bety at Enyaq blir en skikkelig prispresser i klassen for elektriske SUV-er.

Etter at bilen har blitt vist offisielt, går det altså noen måneder før de første norske kundene får sin Enyaq. Det siste vi har hørt er at det skjer de første månedene av 2021.

LES MER: Her kjører vi Enyaq i Irland tidligere i år

Sterkt kamuflert, men snart får vi se den i produksjonsklar utgave.

Skoda Enyaq:

ENYAQ iV 50: 55 kWt (netto: 52 kWt), 109 kW, bakhjulsdrift og rekkevidde opp til 340 km.

ENYAQ iV 60: 62 kWt (netto: 58 kWt), bakhjulsdrift og rekkevidde opptil 390 km.

ENYAQ iV 80: 82 kWt (netto: 77 kWt), 150 kW, bakhjulsdrift og rekkevidde opptil 500 km.

ENYAQ iV 80X: 82 kWt (netto: 77 kWt), 195 kW, to motorer, firehjulsdrift og rekkevidde opptil 460 km.

ENYAQ iV vRS: 82 kWt (netto: 77 kWt), 225 kW, to motorer, firehjulsdrift og rekkevidde opptil 460 km, 0-100 på 6,2 sekunder, toppfart: 180 km/t.

Her er det første klippet av Enyaq i kamuflert utgave: