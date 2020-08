Stoler du blindt på håndspriten? Les dette først

TV 2 HJELPER DEG: Bruker du håndspriten feil, kan du ikke være trygg på at den fjerner alle bakterier.

Det er kommet mange nye typer håndsprit i butikkene de siste månedene.

De aller fleste oppgir at man skal bruke tre milliliter i 30 sekunder for at spriten skal drepe alle bakteriene.

En sjekk av elleve produkter viser at det er stor fare for ikke å bli ren om man bruker for lite.

EFFEKTEN AV EN DÆSJ: Disse elleve produktene var med i sjekken Foto: Siran Ø. Yildirim/TV 2 hjelper deg

Må spraye over tjue ganger

Skal man få ut tre milliliter av for eksempel en sprayflaske må man spraye over tjue ganger. Riktignok oppgir de fleste produsenter 3 ml som anbefalt mengde. Men ofte står dette med liten skrift på etiketten.

– Mange av oss bruker for lite. Man tar en liten dæsj og fordeler på de største områdene på hendene, og så glemmer vi ofte tomler og fingertupper som er viktig. Mette Fagernes, FHI

TV 2 hjelper deg har spurt tilfeldige folk på gata, og mange sier at de som regel bruker mindre enn det som står på bruksanvisningen. Hos Folkehelseinstituttet har de samme oppfatning.

– Mange av oss bruker for lite. Man tar en liten dæsj og fordeler på de største områdene på hendene, og så glemmer vi ofte tomler og fingertupper som er viktig, sier Mette Fagernes ved FHI.

BRUK NOK: Mette Fagernes ved FHI sier det er viktig å bruke nok håndsprit for full effekt. Foto: Stein Stie/TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg har i samarbeid med laboratoriet Mycoteam sjekket produktenes effekt ved bruk av én milliliter.

Hvert av de 11 produktene er testet på hendene til tre personer. Resultatet viser at de fleste produktene ikke klarer å drepe alle bakteriene om man bruker én milliliter i stedet for tre.

Store forskjeller

I stikkprøvene er det kun ett produkt som klarer å drepe 100 prosent av bakteriene. Mens i 40 prosent av stikkprøvene er 80 prosent eller færre av bakteriene drept.

100 PROSENT: Dette produkter, kjøpt på apotek, drepte 100 prosent av bakteriene i alle tre stikkprøvene. Foto: TV 2 hjelper deg

Et av produktene kjøpt i dagligvare fjernet under 60 prosent av bakteriene i alle tre stikkprøvene. Produktet heter Desinfeksjon håndgel, og ble kjøpt på Coop.

Produsenten Provectus Pharma mener produktet virker som det skal. De viser til at de, som følge av informasjon om TV 2 hjelper degs resultater, har fått gjennomført flere tester ved anerkjente laboratorium, som viser at ved korrekt bruk fungerer deres produkt optimalt. I disse testene er det brukt tre milliliter.

– Vårt produkt er sertifisert ifølge veldig strenge EU-standarder, og norske standarder. Den har 70 prosent eller mer alkohol, og det vil si at hvis du da bruker det riktig, så vil den fjerne alle bakterier, sier markedsdirektør Eddy Steng i Provectus Pharma.

FÆRREST BAKTERIER: Dette produktet drepte færrest bakterier i stikkprøvene Foto: TV 2 hjelper deg

Han er kritisk til testmetoden som er brukt i denne saken.

– Vi mener når man ikke gjennomfører en test på en riktig, EU-sertifisert måte, så er det sjanse for feil. Og vi mener at enten så er det noe galt med testen, men vi legger oss helt flat, for det kan være noe feil med den ene flaska dere har testet, sier Steng.

Han sier videre at de har testet flere hundre flasker fra samme produksjonslinje, og at testresultatene viser at produktet virker som det skal om man bruker tre milliliter.

Provectus Pharma understreker viktigheten av å bruke 3 ml, men skriver til TV 2 hjelper deg at de ikke ser det nødvendig å merke emballasjen bedre for å tydeliggjøre dette. De viser til at merkingen er i tråd med veiledningene fra Folkehelseinstituttet og EU.

Slik ble testen gjennomført: - To fingre per person ble testet for bakterier. - De tre personene fikk 1 ml av samme produkt og gne det på hendene. - To fingre per person ble testet for bakterier på nytt. - Bakterieprøvene ble plassert i et skap med stabil temperatur i et døgn. - Etter 24 timer ble prøvene sammenliknet.

Mengde og tid

De fleste produktene er blitt testet etter en EU-standard som dokumenterer at de dreper 99,9 prosent av bakteriene om man bruker 3 milliliter i over 30 sekunder. Produsenten av produktet X-it opplyser at deres produkt testes etter denne standarden nå, og at de venter på svar.

Alle produsentene av produktene i sjekken understreker, generelt, viktigheten av å bruke anbefalt mengde i minst 30 sekunder.

Testen utført av TV 2 hjelper deg viser at en må bruke nok håndsprit til å dekke hele håndflaten om en skal være trygg på at alle bakteriene blir drept.

Effekt på virus

Det har ikke vært mulig å gjøre denne sjekken på virus. Men professor ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, Tor Gjøen, sier at en test av håndspritens effekt på bakterier kan si noe om effekten på koronavirus.

– Man kan ikke si det helt sikkert, men det er en del testing som skjer i disse dager, og det viser seg at koronaviruset er omtrent like følsomt for de fleste vanlige desinfeksjonsmidler som det bakterier er, sier Gjøen.