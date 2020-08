Hurtigrute-sjef ber Tromsø om unnskyldning: – Vi har gjort mange feil

– Vi har gjort mange feil, og det har vært mange berørte. Til Tromsø har jeg bare lyst til å si: Unnskyld for situasjonen som har vært. Jeg vil også rette en stor takk til alle involverte fra Tromsø kommune, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten torsdag.

Hurtigruteskipene Spitsbergen og Roald Amundsen ligger til kai ved Breivika havneterminal i Tromsø. Skjeldam var torsdag om bord og snakket med mannskap og helseteamet fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Politiet er i gang med å etterforske hvordan selskapet håndterte koronautbruddet på MS Roald Amundsen i andre halvdel av juli.

Skjeldam takket også Tromsø kommune for smittesporingsarbeidet som er utført.

Ville ikke svare

Han ville ikke svare på hva han gjorde med informasjonen om at det var smitte på Roald Amundsen onsdag, før skipet kom til Tromsø.

– Det er en politietterforskning, og vi har satt i gang en intern granskning av hendelsen, sier konsernsjefen.

På spørsmål om han deler og er enig i norske mediers versjon av hendelsesforløpet og hvordan kommunikasjonen forløp mellom de ulike partene, svarer han:

– Jeg forstår at det er veldig mange spørsmål fra pressen og offentligheten. Men det er slik at det er en politietterforskning, og vi har satt igang en granskning. Det er mange undersøkelser, så jeg må bare be om forståelse for at det er veldig mange spørsmål der vi må komme tilbake med svarene.

Alle fra mannskapet på MS «Roald Amundsen» som var innlagt på UNN med koronasmitte, blir utskrevet fra sykehuset i løpet av torsdag.

– Onsdag ettermiddag ble én fra mannskapet på Roald Amundsen skrevet ut. Den siste skrives ut i løpet av formiddagen, og alle fra skipet vil dermed være utskrevet, opplyser UNN på Twitter.

På det meste var seks av besetningen innlagt på sykehuset i Tromsø.

Totalt har 42 ansatte og 24 passasjerer testet positivt på koronaviruset etter utbrudd på seilasene med hurtigruteskipet Roald Amundsen mellom 17. og 31. juli. (TV 2/NTB)