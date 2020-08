Valgkomitélederen i Venstre: – Målet er en enstemmig innstilling, men det er ikke garantert

– Vi har rundet av for dagen. Vi ble ikke helt ferdig og vi ønsket ikke å rushe dette. Vi har en frist 28. august, sier lederen av valgkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, til TV 2.

– Var det et mål å bli ferdig?

– For to uker siden tenkte jeg at det var et mål, men gårsdagen gikk i helhet av til intervjuer. Vi har god tid.

Mål om enstemmig innstilling

NY JOBB: Per A. Thorbjørnsen (V) leder valgkomiteen, som igjen må lande en innstilling. Foto: Annika Byrde Foto: Annika Byrde

Til nå er det bare Sveinung Rotevatn som offentlig har uttrykt ønske om å lede partiet. I går sa stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad at han håper Abid Raja utfordrer han på landsmøtet.

Thorbjørnsen sier de har et mål om en enstemmig innstilling.

– Målet er å komme med en enstemmig innstilling.

– Er det e mål som er realistisk?

– Jeg har aldri jobbet mot et urealistisk mål for å si det litt flåeste. Det er selvfølgelig realistisk, men det er ikke garantert. Det vil tiden vise, sier valgkomitélederen.

Onsdag var Guri Melby, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn og Abid Raja i samtaler med valgkomiteen.

– Var det gode runder med de fire kandidatene?

– Det var gode samtaler med de fremste politikerne vi har i landet. Det var avklarende samtaler. Vi fikk svar på det dere lurer på, sier valgkomitélederen.

– Fikk svarene vi ville ha

Onsdag nektet Abid Raja, Iselin Nybø og Guri Melby å avklare om de ønsker vervet som partileder.

– Vi fikk svarene vi ville ha, og som de lovet oss. De som ikke hadde svart på forhånd ga oss svar i går. Utover det er kommentaren at de svarene blir i komiteens eie og hos ingen andre.

– Har dere i dag hatt samtaler med Ola Elvestuen og Terje Breivik?

– Nei.

– Er de ute av lederkampen og nestlederkampen?

– Hvem som er ute og inne begir jeg meg ikke inn. Om vi har behov for samtaler med flere skal vi avklare før neste helg.

Valgkomiteen samles på Gardermoen neste helg, opplyser Thorbjørnsen.