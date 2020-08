Koronautbrudd på norskeid skip – 13 bekreftet smittet

Det norske selskapet Altera Infrastructure bekrefter at 13 av besetningen har testet positivt for koronaviruset.

Saken oppdateres forløpende.

Like utenfor Gdansk ligger det norskeide skipet «Amundsen Spirit», som seiler under bahamansk flagg.

Av en besetningen på 30 har 13 personer testet positivt for koronaviruset. En av de ansatte måtte legges inn på polsk sykehus i natt, mens resterende crew befinner seg om bord i skipet i karantene.

– En av de ansatte kjente på et ubehag fredag, og han ble testet på lørdag. Et par dager etterpå rapporterte fire personer til at de følte et ubehag. Da valgte vi å teste alle. Da fikk resulatetene, så viste det seg at 13 var positive. Noen blant besetningen hadde i tillegg trace av Covid-19, så disse vil retestes, bekrefter Idar Hillersøy, som er daglig leder i Altera Infrastructure.

Åtte nordmenn er om bord. To av disse har testet positivt. Resterende av besetningen er hovedsaklig fra Filippinene, men også fra Polen og Skandinavia.

– Dette er en vekker for oss og for hele industrien. På tross av at vi har tatt alle forholdsregler og at vi har innført veldige gode rutiner, så har dette skjedd. Det er veldig uheldig, sier Hillersøy.

Følger opp besetningen

«Amundsen Spirit» har ligget i havn i Gdansk i Polen de siste 42 dagene. Skipet valgte å forlate havnen før de fikk svar på koronatestene og heller være i karantene på havet.

– Vi var ferdig med jobben og da var det like greit å komme seg ut. Den høyeste prioriteten for oss nå er ve og vel for de om bord, sier den daglige lederen.

Selskapet har etablert et kriseteam som følger opp besetningen. I tillegg har de løpende dialog med smittevernkontoret i Stavanger og føler råd fra norske helsemyndigheter.

– Av de fire eller fem som har fått påvist viruset, så har de milde symptomer. Resterende har ikke følt på symptomer i det hele tatt, sier Hillersøy.

Selskapet opplyser at vedkommende som ble fraktet til sykehus hadde pustebesvær, men at personen ikke ligger med respirator.

Ukjent smittevei

Da skipet gikk i havn i Polen var landet kategorisert som «grønt» etter FHI sine retningslinjer. Mandag anbefalte FHI at landet skulle bli rødt etter økende smitte.

– Vi har gode testrutiner for vårt mannskap og følger internasjonale retningslinjer. Samtidig kan vi ikke late som at dette er enkelt. Vi mener at våre folk har vært friske før de kom til Polen, men det er viktig for oss å presisere at vi ikke vet hvor smitten kommer fra, sier Hillersøy.

Mens skipet har ligget i havn har oppimot 200 andre vært om bord skipet, mens overbygget har vært stengt av.

Skipet vil ligge i karantene i 14 dager.

– Ingen slipper av skipet med mindre det er prekært. Vi har vurdert om vi skal gå til land, men vi har foreløpig besluttet at vi ligger greit der vi er. Vi vil søke om avvik fra klassen om at vi må gå til land, sier han.