Han er Sandefjords kravstore trollmann

Sandefjord ble dømt nord og ned før sesongen, men har i tur og orden slått klubber som Molde og Strømsgodset og har plutselig klatret til en sterk 9.-plass på tabellen.

I hovedrollen: En 38 år gammel spanjol med navnet Martí Cifuentes.

Men selv om Sandefjord-treneren kanskje er det heteste trenernavnet i norsk fotball om dagen, så virker det som om Sandefjord drøyer med å forlenge kontrakten med trenerkometen som går ut etter årets sesong.

I forrige uke skrev Sandefjords Blad at Sandefjord ikke har planer om å gå i dialog med å forlenge kontrakten til spanjolen.

– Jeg har en god kommunikasjon med eieren av klubben. Mitt fokus er å vinne neste fotballkamp. Jeg er bare en fotballtrener. Om klubben er interessert i å forlenge, så vil de vel komme til meg på et tidspunkt. Hvis ikke, så er det også OK, sier Martí Cifuentes.

Sandefjord-styreleder Gunnar Bjønness forsøker sitt for å avdramatisere situasjonen.

– Fra næringslivet er jeg vant til at kontrakter går fra dato til dato. Så forhandler man når det nærmer seg slutten. Det har vi også tenkt å gjøre nå. Jeg sa til Martí at vi kunne ta en prat etter ca. halve sesongen. Det er et par kamper igjen til det, sier Bjønness 13 kamper ut i årets Eliteserie.

Ekstremt flink på feltet

Selv om Bjønness avdramatiserer situasjonen, er det liten tvil om at situasjonen er en smule spesiell:



Cifuentes har tatt Sandefjord opp fra 1. divisjon og har foreløpig gjort alle tabelltipsene til skamme. Ferdighetene hans på feltet er det absolutt ingen som bestrider.

– Han legger ekstremt mye jobb i treningene. Det er ingen trener jeg har hatt tidligere som legger så mye i det. Han er ganske unik der, sier Sandefjords Kristoffer Normann Hansen.

– Han er litt utpisk alt annet jeg har hatt i Norge tidligere. Han har en veldig annen filosofi og måte å gjøre ting på, sier Sandefjord-kaptein Lars Grorud.

Styreleder Gunnar Bjønness er klar på at Cifuentes lever og ånder for fotballen.

– Han er veldig detaljorientert, og utrolig profesjonell. Han lever og ånder for dette. For eksempel er han ekstremt flink til å hente ukjente spillere til en overkommelig pris. Vi velger ikke fra øverste hylle, men Martí er så flink til å finne disse spillerne, sier Bjønness.

– Kan bli for krevende

Slik TV 2 forstår det handler skepsisen som finnes i Sandefjord mer om det som skjer utenfor feltet: Cifuentes lever og ånder for fotballen. Det sies at han stilles harde krav. At han hele tiden er «på».

– Kan han bli for krevende for en klubb som Sandefjord?

– Ja, som alle andre trenere kan han vel bli det. Men det er ikke noe nytt at trenere er krevende, sier Lars Grorud.

– Er han for krevende?

– Nei, det vil jeg ikke si. Vi driver jo med toppidrett. Da må du pushes hver dag, sier Grorud.

Styreleder Bjønness mener det bare er naturlig at en fotballklubb har noen episoder med treneren.

– Vi har vel ikke hatt en eneste trener her det ikke har vært noe med. Så vil jo media at det skal være en krangel og sånn. Men sånn er det ikke her. Jeg har et godt forhold til Martí, sier han.

– Er han komplisert?

– Nei, det synes jeg ikke. Men han er spansk, han er ikke norsk. Alle har sine særpreg. Så må man leve med det, sier han.

Selv rister Cifuentes bare på hodet på spørsmål om han er for kravstor til en klubb med Sandefjords ressurser.

– Alle trenere vil det beste for sitt lag. Det er en del av trenerens hverdag å være krevende; det å gå til detaljene og forsøke å bli bedre hver dag. Det ligger i sportens mentalitet. Om du nøyer deg med gårsdagen, så er du ferdig. Du må tenke på neste dag og neste kamp. Og da må du tenke på alle detaljene i en fotballklubb. Men jeg vil verken si at jeg er krevende eller ikke krevende av den grunn, sier Martí Cifuentes.

– Viktig å utfordre hverandre

Han mener det er helt opplagt at han som hovedtrener må utfordre omgivelsene, og avvæpner egentlig temaet.

– Når du er leder, så må du noen ganger ta avgjørelser som ikke er til det beste for deg selv. Noen ganger må du si noe til hele organisasjonen for å finne ut hvordan klubben reagerer, sier han.

Han mener likevel det blir feil å si at han utfordrer styret og klubb for ofte.

– Nei, jeg tror ikke at jeg er av den typen. Jeg prøver alltid å gjøre mitt beste, men i løpet av de tre sesongene jeg har vært her har vi levert OK resultater. Vi har også levert grønne regnskap, påpeker han.

Til helga venter serieleder Bodø/Glimt hjemme for Sandefjord. Det blir et oppgjør mellom to lag som sverger til en bestemt type fotball. Selv om Sandefjord har blitt spådd nord og ned, har de spilt attraktiv fotball etter Cifuentes sitt spanske hjerte.

– Vi skal spille på den måten uansett hvem vi møter, fastslår han.

– Er det fordi du tror det gir best sjanser til resultater eller bare fordi det er sånn du ønsker å spille fotball?

– Det er fordi jeg tror det gir størst sjanser til å få gode resultater. Det morsomme med fotballen er at det er mange forskjellige måter å bli suksessfull på, men personlig tror jeg den måten å spille på gir mitt lag størst sjanser til å få resultater. Men hadde jeg trodd noe annet ga oss større vinnersjanser, så måtte jeg lagt om. For jeg vil vinne, det er dette det handler om. Taper jeg kamper, så er jeg ute av businessen. Når du spiller fotball, så handler det om å få resultater, sier Martí Cifuentes.