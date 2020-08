SMS fra Anne-Elisabeth er blant bevisene mot Tom Hagen

Seks dager før hun forsvant, skrev Anne-Elisabeth Hagen en SMS til en venninne. Der uttrykker hun skuffelse over Tom Hagens manglende interesse for deres bryllupsdag. Selv sier Hagen at dagen ble markert med en hyggelig middag.

TV 2 er kjent med innholdet i SMSen som ble sendt 25. oktober i 2018, seks dager før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Meldingen er sendt fra Anne-Elisabeth Hagens mobil, til en venninne som hun hadde regelmessig kontakt med i mange år.

I meldingen gir den forsvunne kvinnen uttrykk for at Tom Hagen ikke hadde viet deres 49. bryllupsdag mye oppmerksomhet. De to giftet seg 25. oktober 1969.

De ble blant annet bedt i en middag, men den skal ektemannen ha vist lite interesse for, ifølge meldingen.

Anne-Elisabeth Hagen uttrykker også at ektemannen muligens ikke trivdes så godt i ekteskapet.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sier imidlertid at bryllupsdagen ble feiret på en hyggelig måte.

– Tom og Anne-Elisabeth Hagen feiret bryllupsdagen med en god middag hos sin datter. En drøy uke senere hadde ekteparet planlagt å reise på utenlandsferie for å markere dagen, sier han til TV 2.

Venninnen avhørt

Politiet sikret seg tidlig meldingen fra Anne-Elisabeth Hagen, og den ble lagt frem i retten da de forsøkte å få Tom Hagen varetektsfengslet, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke kommentere spørsmål knyttet til mulige bevis eller spekulasjoner omkring dette, sier politiinspektør Gjermund Hanssen til TV 2.

Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat, Gard André Lier, har følgende kommentar til meldingen:

– Jeg har ikke sansen for at private opplysninger lekkes, men utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken.

HÅPEFULL: Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, på vei inn i torsdagens rettsmøte i Nedre Romerike tingrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Venninnen som mottok meldingen har blitt avhørt av politiet.

Der sier hun blant annet at de to hadde et tett vennskap og delte hemmeligheter med hverandre. Hun opplevde ekteskapet mellom Anne-Elisabeth og Tom Hagen som konfliktfylt.

Opptatt av ekteskapet

Politiet har tidligere uttalt til TV 2 de mener å ha funnet et drapsmotiv. De har ikke ønsket å si hva det er, men etterforskerne har viet mye tid til å undersøke konflikter i ekteskapet som ligger flere tiår tilbake i tid.

– Det er åpenbart i en sånn sak at relasjonen mellom ektefeller er av viktig betydning. Det er noe som etterforskningen vil belyse nærmere, har politiadvokat Haris Hrenovica tidligere uttalt til TV 2.

TV 2 er kjent med at en en hel rekke andre vitner med kjennskap til ekteparet har fått inngående spørsmål om forholdet mellom de to. Det gjelder både familie, venner og forretningsforbindelser.

Enkelte vitner har fortalt om et tidvis turbulent ekteskap, mens andre, deriblant ekteparets tre barn, har beskrevet ekteskapet som trygt og godt.

De tre barna har via sin bistandsadvokat beskrevet Sloraveien 4 som «et godt hjem».

«Hun hadde ikke gjort det»

Politiet har stilt Tom Hagen en rekke spørsmål om ekteskapet.

Selv beskriver Hagen det 49 år lange ekteskapet som alminnelig og godt. Han har også brukt ordene «verdens snilleste» for å beskrive kona.

I et avhør fra februar 2019 fortalte Hagen om konflikter som fant sted for over 25 år siden. I forbindelse med konfliktene ble skilsmisse kanskje nevnt, sier han, men aldri i en seriøs sammenheng.

Han er sikker på at kona ikke ønsket å skille seg fra ham. «Hun hadde ikke gjort det», sier han i avhøret.

Den 28. april i år, etter halvannet års etterforskning, ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Eidsivating lagmannsrett mente det ikke var skjellig grunn til å mistenke milliardæren, og dermed ble han løslatt etter elleve dager i varetekt.

Siktelsen mot ham er opprettholdt, og etterforskningen pågår for fullt.