2020 er et annerledes-år på veldig mange måter. Det gjelder også for bilbransjen. Det vanlige er at flere nye modeller har internasjonal lansering med prøvekjøring, hver måned.

Nå er det temmelig stille. Og vi i Broom har ikke vært utenfor Norges grenser siden mars. Vi er langt fra de eneste.

Men hva gjør vel det når det er veldig mye annet vi kan oppleve hjemme i Norge?

Akkurat nå er halve redaksjonen på tur til Vestlandet, nærmere bestemt Lærdal. Ikke på ferie eller for å nyte fin natur. Nei, hit har Vegard og Mats reist for å se nærmere på to helt unike biler.

Vi skal tilbake til 80- og 90-tallets store superbil-helter. Nærmere bestemt legendariske Ferrari Testarossa og Lamborghini Diablo.

Tidsreise

Nå er det like før de setter i gang med kjøring, fotografering og filming i Lærdal, men aller først må vi ta en telefon for å høre dagens agenda.

Ring, ring...

Nye og ladbare Mercedes A-Klasse er også med på tur.

– Hei, Knut! Jeg tipper du er spent på hvordan Lærdal er så langt?

– Hallo, Mats. Det stemmer på en prikk. Hva kan du si?

– Aller først må jeg si at reisen hit er en opplevelse i seg selv. Turen over Hemsedalsfjellet i går var ikke annet enn magisk. Norsk fjellnatur er og blir noe for seg selv. Nå er det også tydelig at sommertrafikken er på hell. Her var det veldig fine kjøreforhold, hele veien.

– Jeg kombinerer forresten med test på helt nye Mercedes A 250e, altså den ladbare hybriden. Den imponerer med lavt forbruk. Men i dag blir det to biler som er solide kontraster til denne. Vi skal få lov til å teste klassikerne Ferrari Testarossa og Lamborghini Diablo. Det er helt sprøtt bare å se dem stå parkert utenfor Lærdalsøren Hotel, sier Mats.

I løpet av sommeren er det mange bilentusiaster som velger å ta turen innom Gamle Lærdalsøren Hotel.

Dra til Lærdal!

– Men hva i alle dager gjør to slike biler i Lærdal?

– Jo, det skal jeg fortelle deg. De tilhører Johannes Einemo som også eier Lærdalsæren Hotel. Han er en bilentusiast av de sjeldne. Han har disse, i tillegg til flere andre superbiler og sportsbiler. Jeg skal hilse og si at de setter sitt preg på dette tettstedet. Skal du være sikker på å få se noe gromt på fire hjul – ja, da bør du faktisk besøke Lærdal, smiler Mats.

Han legger til:

– Johannes bruker samlingen sin aktivt, og hotellet hans har nå blitt et poulært møtested for bilentusiaster fra svært mange kanter. Både Lamborghinien og Ferrarien sto forresten parkert utenfor soveromsvinduet mitt i natt. Jeg måtte opp et par ganger og se på dem, før jeg til slutt tok kvelden!

Her står Diabloen klar. Motoren er en V12 på 5,7 liter.

– Men du, nå kommer Vegard kjørende inn her. Vil du ha en rask prat med han også?

– Gjerne det!

Gledet seg stort

– Hallo, Knut! Du, nå må jeg innrømme at jeg er VELDIG spent. Det er en stor dag og en stor drøm som står for tur i dag. Vi snakker om to legendariske superbiler – som vi snart skal få kjøre i nydelige omgivelser. Nå ser jeg at Mats står klar med kamera, og gliser fra øre til øre, så nå tror jeg nesten vi bare må komme i gang!

– Hehe, jeg skjønner. Dere får ha en trivelig dag på jobb!

– Tusen takk for det. Dette har jeg gledet meg stort til, avslutter Vegard.

Vi kommer tilbake med utfyllende test og videoreportasjer. Her er det bare å glede seg.

Denne utsikten fra rommet blir ikke akkurat feil.

