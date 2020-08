Ble «brent levende» for ett år siden. Nå kan sykkelsensasjonen vippe Sagan ned fra tronen

For et knapt år siden opplevde Wout van Aert (25) alle syklisters mareritt. En skrekkvelt i høy hastighet på tempoetappen i Tour de France kunne vært karrieretruende. Van Aert uttalte selv at han følte han ble brent levende mens han lå på den kokvarme asfalten og vred seg i smerter.

Se den grusomme velten i videovinduet øverst!

Et stort hull i muskelen gjorde at rehabiliteringsprosessen tok lang tid.

Den belgiske sykkelsensasjonen har sakte, men sikkert, bygget seg opp til å bli den sterkeste rytteren i feltet. For sjekk bare denne resultatrekken etter koronapausen:

1. plass i det steintøffe grusrittet Strade Bianche

1. plass i monumentet Milano-Sanremo

1. plass på åpningsetappen i Critérium du Dauphiné

Etter tirsdagens målgang poengterte van Aert det åpenbare.

– Jeg har tilsynelatende gode bein.

– Sterkere enn Sagan

Da hadde han nettopp distansert flere av verdens beste ryttere i bakkespurten i Saint-Christo-en-Jarez. Van Aert er på mange måter en atypisk sykkelrytter. Han kan spurte, han kan klatre og han er blant verdens beste temporyttere.

TV 2-ekspert Thor Hushovd tror belgieren kan vinne den grønne poengtrøyen i Tour de France dersom han får lov. Den har vært Peter Sagans «eiendom» i sju av de åtte siste årene.

– Han spurter veldig bra. Det er søren nesten ingen som klarer å sykle fra ham oppover heller. På papiret er han nå en sterkere syklist enn Peter Sagan. Det er det lenge siden en - kall det en lik type rytter - har vært. Jeg får håpe han får litt frie tøyler i Tour de France. Jeg tror van Aert får lov til å holde litt på med etapper og grønn trøye. Det vil overraske meg om Jumbo-Visma ikke klarer å kombinere det, sier Hushovd.

Skal man tro lagkompis Tom Dumoulin vil det neppe åpne seg mange muligheter for van Aert i Tour de France.

– Her – og også i Tour de France – vil ikke van Aert få så mange muligheter. Dette var én av hans siste muligheter. Han får kanskje en mulighet i Tour de France, men det er ingen garanti for det. Her i Dauphiné venter flere fjelletapper, så vi bestemte oss for å gå for Wout, forteller Dumoulin.

I flytsonen

«Problemet» til Van Aert er at han sykler på samme lag som flere av de største favorittene til å vinne den gule trøyen i Tour de France. Trioen Primoz Roglic, Dumoulin og Steven Kruijswijk har vist fryktinngytende form den siste tiden.

– Nå er Jumbo-Visma virkelig i flytsonen, slik vi har sett Deceuninck Quick-Step i mange år. De har en utrolig bredde. Det er mange som vinner sykkelløp. Ineos har aldri hatt et lag som har utfordret dem så sterkt før. Roglic er kanskje den beste nå. Kruijswijk og Dumoulin er like bak. Det er ingen tvil om at Jumbo-Visma på papiret er et sterkere lag, slår Hushovd fast.

Grønn trøye eller ikke; van Aert blir en attraksjon i Tour de France.

– Han har en vanvittig fysisk kapasitet. I cyclocross varer rittene i en time, men han har klart å overføre de egenskapene og utholdenheten til landeveissykling. Det er imponerende. I tillegg er han flink taktisk. Han sitter og venter til han må og tar de riktige valgene, roser Hushovd.

Mens van Aert har imponert stort de siste ukene, har Peter Sagan vært et godt stykke unna toppformen. Hushovd tror slovaken har slurvet litt i koronapausen, men vil ikke utelukke at superstjernen kan få en effekt av høydetrening på et senere tidspunkt.

– Noen ryttere har hatt portforbud under koronapausen, men de som var gode før er fortsatt best. Noen ryttere har nok vært gjennom en vanskeligere periode. Sagan har ikke vært så god på det som mange andre. Han er blant dem som hadde portforbud. Å sykle på rulle i åtte uker er noe annet enn å sykle ute, understreker TV 2-eksperten.